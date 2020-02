Les formations probables de Cagliari-Parme: Maran ne change pas d’attaque

2ème jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Une fois le marché terminé, il est déjà temps pour la Serie A et les formations probables: avec quelques petits changements dus aux négociations, les vingt meilleures équipes de division d’ici à juin ne penseront plus et exclusivement qu’au domaine. Vous trouverez ci-dessous les formations probables du 22e défi de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Les dernières nouvelles de la course Sardinia Arena de demain après-midi, que vous pouvez suivre sur TMW ou à la télévision sur les fréquences Sky Sport:

COMMENT VIENT LES CAGLIARI – Contre Parme, Maran pourrait re-proposer le 3-5-2 qu’il a bien fait à San Siro: espace pour que Pisacane revienne à la défense, avec le doute entre Faragò et Walukiewicz pour le rôle de troisième central. Au milieu de terrain, il a confirmé pour les cinq présentés contre l’Inter, avec Nández et Pellegrini externe, Oliva, Ionita et Nainggolan derrière Simeone et Joao Pedro.

COMMENT PARMA ARRIVE – Pleine urgence pour Parme, qui après les blessures d’Anglais et de Kulusevski, en plus de celle de Sepe, doit faire face aux crises de Gervinho, qui lui a forcé la main pour quitter l’Italie. Espace pour Radu dans le but, la dernière arrivée. La défense est habituelle, avec la ligne de quatre formée par Darmian, Iacoponi, Bruno Alves et Gagliolo. Au milieu de terrain, l’arrêt de Scozzarella pèse, l’un des meilleurs contre l’Udinese: Barillà devrait revenir à sa place, avec Hernani aux commandes et Kucka aile droite. En face, il y a un joueur de loterie: Cornelius a eu un problème lors de la dernière séance d’entraînement mais il est le seul attaquant disponible. Siligardi devrait jouer, avec Kurtic toujours dans le trident. De l’espace aussi pour le Caprari nouvellement arrivé, même si son départ du banc est plus facile.