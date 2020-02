Les formations probables de Hellas Verona-Juventus: Cuadrado et droite

23ème journée de Serie A: les dernières formations des équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Vous trouverez ci-dessous les formations probables des 23èmes défis de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Les dernières nouvelles de la course Olimpico, que vous pouvez suivre sur TMW ou à la télévision sur les fréquences DAZN:

COMMENT LES HELLAS VERONA ARRIVENT – Il est peu probable que le onze titulaire diffère beaucoup de celui qui a pris le terrain à l’Olimpico. Il reviendra de la disqualification d’Amrabat, qui recomposera le tandem avec Miguel Veloso. Le scrutin Gunter-Dawidowicz est toujours ouvert: l’un des deux soutiendra Kumbulla et Rrahmani dans le trio. Pharaons et Lazovic à tous les niveaux, en attaque Pessina et Zaccagni pourraient ravitailler Valerio Verre, mais un retour à l’ancien, avec référence centrale de Di Carmine, ne peut être exclu. Fabio Borini était également en lice pour un maillot de départ, qui a fait ses débuts en maillot jaune-bleu dès la première minute hier.

COMMENT LE JUVENTUS ARRIVE – Le ruissellement Matuidi-Rabiot au milieu de terrain, attaquant le milieu de terrain ou l’attaquant externe des deux solutions offensives. Il est peu probable que Sarri déforme la composition initiale de Vérone par rapport à celle qui a battu Firoentina. Szczesny jouera entre les poteaux; en défense, avec Bonucci et De Ligt, Cuadrado et la droite devraient agir et un entre Alex Sandro et De Sciglio sur la gauche. Au milieu de terrain, Pjanic tient fermement le contrôle, avec Bentancur et l’un des deux Français: Matuidi ou Rabiot. Ramsey au scrutin avec Douglas Costa pour jouer avec Ronaldo et Dybala.