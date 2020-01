Les formations probables de Hellas Verona-Lecce: Borini favori devant

21 ^ jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Voici les formations probables de la 21e manche de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. L’actualité du match entre Hellas Verona et Lecce, que vous pouvez suivre à la télé sur Sky et sur le web grâce à TMW LIVE:

COMMENT LES HELLAS VERONA ARRIVENT – Formation pratiquement conçue de la taille aux pieds: Rrahmani, Gunter et Kumbulla présideront la défense tripartite, dans la médiane seront toujours les Pharaons et Lazovic pour agir aux côtés d’Amrabat et Veloso. Zaccagni est disqualifié: Pessina et Verre pourraient partager le trocart derrière Borini, même si Di Carmine reste en lice pour un maillot de départ. Le “Pirate”, après ses excellents débuts, semble de toute façon destiné au premier maillot de départ.

COMMENT LECCE ARRIVE – Retour aux origines pour Liverani, qui face à Hellas Verona pourrait une fois de plus s’appuyer sur le classique 4-3-1-2. La forme douteuse restera cependant jusqu’à la fin. Avec Mancosu derrière le duo Lapadula-Babacar. Au milieu de terrain a confirmé Petriccione dans la réalisation, avec Tachtsidis toujours sur le banc; sur ses côtés Majer et Deiola. Tchekhov fait également partie de l’équipe, il n’y a pas de Saponara. En défense, enfin, de la place pour Donati, Lucioni, Rossettini et Dell’Orco.