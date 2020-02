Les formations probables de Lecce-Atalanta: Toloi-Djimsiti dehors, De Roon ira en défense

26ème jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Le premier tour de qualification de la Ligue Europa et le match aller du premier tour à élimination directe de la Ligue des champions sont terminés, il est temps que les équipes italiennes reviennent à la réflexion sur le championnat, même si le 26e tour sera forcément conditionné par l’urgence du Coronavirus, qui a poussé le gouvernement à fermer cinq étapes sur dix entre aujourd’hui et lundi. Vous trouverez ci-dessous les formations probables des défis du prochain vol supérieur grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. L’actualité de la course Via del Mare (coup de sifflet de départ demain à 15 heures), que vous pouvez suivre sur TMW ou à la télévision sur les fréquences Sky:

COMMENT LECCE ARRIVE – Ce sera toujours 4-3-2-1 pour Lecce, étant donné que Falco et Babacar sont toujours absents. Il reviendra de la 1ère Saponara, sur le trocart en tandem avec Mancosu derrière Lapadula. Au milieu de terrain, Deiola, Barak et Majer donneront physique et qualité. En défense, enfin, Donati et Calderoni seront les deux arrières latéraux, Lucioni et Rossettini au milieu. Gabriel revient entre les poteaux.

COMMENT ATALANTA ARRIVE – Défense Rebus pour Gasperini qui perd deux centrales électriques sur quatre: Toloi restera à égalité avec Djimsiti. La solution la plus pratique reste donc le retrait de De Roon dans les trois défenses, Caldara et Palomino complétant le département. Hateboer au lieu de Chestnuts pour donner une plus grande couverture dans la phase de non-possession, dans la médiane, nous verrons également Pasalic, Freuler et Gosens. Pas de doute à venir: Ilicic et Zapata seront soutenus par Gomez.