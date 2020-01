Les formations probables de Lecce-Inter: Bastoni confirmé, Godin out

20e jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement de nos correspondants des terrains.

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Vous trouverez ci-dessous les formations probables du 20 e défi de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Le dernier sur Lecce-Inter, défi de 15h00, qui sera diffusé par Sky:

COMMENT LECCE ARRIVE – Habituellement 4-3-1-2 pour Fabio Liverani, qui récupère Lapadula et Falco: le premier devrait partir du début en tandem avec Babacar, tandis que Mancosu agira derrière eux. Au milieu de terrain Deiola et Petriccione seront les deux intérieurs sur les côtés de Tachtsidis, Majer partira du banc. En défense, enfin, Meccariello et Donati seront les deux arrières latéraux, avec Lucioni et Rossettini au milieu.

COMMENT INTER VIENT – Pour le premier match retour à Lecce, l’Inter a récupéré – après le tour de qualification – Milan Skriniar et Nicolò Barella (vers un maillot de départ avec Vecino en tout cas sur le banc compte tenu des fortes rumeurs du marché), ainsi que Kwadwo Asamoah (pas à 100% mais toujours présent). Nous devrons attendre le premier appel possible d’Ashley Young, tout juste arrivé de Manchester United. Seulement indisponible donc D’Ambrosio. En défense, a confirmé Alessandro Bastoni lors de la cinquième apparition consécutive en Serie A. Devant le tandem Martinez-Lukaku.