Les formations probables de Milan-Udinese: confirmation pour Ibra-Leao

20e jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement de nos correspondants des terrains.

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Beaucoup de marché mais aussi un peloton cette semaine qui débouche sur la première journée du deuxième tour de Serie A: après les premiers huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, il est déjà temps de penser au combat Scudetto et au championnat en général, avec les vingt équipes poursuivre leurs objectifs. Vous trouverez ci-dessous les formations probables du 20 e défi de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Le dernier sur Milan-Udinese, défi à 12h30 dimanche, qui sera diffusé par Dazn:

COMMENT MILAN ARRIVE – Le 4-4-2 a donné de nombreuses certitudes mais les blessures de Gigio Donnarumma (aujourd’hui il devrait auditionner), Musacchio, Calabria et Calhanoglu rapportent de nombreux doutes à la tête de Stefano Pioli: l’entraîneur de Parme tente de récupérer surtout le jeune gardien de but , qui est en scrutin avec son frère. Musacchio devrait laisser de la place à Kjaer en défense, avec Romagnoli, Conti et Hernandez pour terminer le département. Au milieu de terrain à nouveau Castillejo, Kesse, Bennacer et Bonaventura, avec l’inconnu Calhanoglu (qui semble cependant récupéré). Aucune incertitude à venir: Leao agira avec Ibrahimovic.

COMMENT LES UDINESE ARRIVE – L’équipe qui gagne, ne change pas: Gotti ne devrait donc rien changer par rapport à 3-0 sur Sassuolo. Musso au but, avec la défense à trois voies habituelle devant le gardien argentin: De Maio, Ekong et Nuytinck composeront le trio défensif, avec Larsen et Sema dans les couloirs latéraux. Au milieu de terrain à la place Fofana, Mandragora et De Paul, avec l’Argentin appelé pour donner de la qualité à la manœuvre, alors que dans le doute attaque entre Lasagna et Nestorovski sur ce qui sera le partenaire d’Okaka. Toujours hors cour Samir.