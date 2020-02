Les formations probables de Naples-Lecce: il est temps pour Politano

23ème journée de Serie A: les dernières formations des équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Les flèches à la disposition de Gattuso continuent d’augmenter, le défi du Sud face à Lecce peut en dire long sur l’état de santé de Napoli, revenu des deux succès contre la Juve et la Sampdoria. Vous trouverez ci-dessous les formations probables des 23èmes défis de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Les dernières nouvelles de la course de San Paolo, que vous pouvez suivre sur TMW ou à la télévision sur les fréquences Sky:

COMMENT NAPLES ARRIVE – Bonne nouvelle pour Rino Gattuso qui, en vue du match contre Lecce, devrait définitivement récupérer Kalidou Koulibaly, prêt à revenir au centre de la défense aux côtés de Manolas. Toujours dans le doute Fabiàn, qui avec Ghoulam continue d’effectuer une partie de la formation en marge par rapport au groupe. En 4-3-3, le technicien devrait être confirmé Meret entre les postes, avec une défense composée de Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly et Mario Rui. Dans la médiane, il est revenu de 1 ‘Demme, décisif à Gênes, flanqué d’Allan (devant Lobotka) et de Zielinski. En attaque Milik et Insigne sûr de l’endroit, tandis que Politano a dépassé Callejon: il pourrait être le propriétaire, attendant les paroles de Gattuso.

COMMENT LECCE ARRIVE – 4-3-1-2 ou 5-3-2? C’est le doute de Liverani, enclin à aligner la même équipe qui a battu Turin avec un round quatre à zéro (première victoire à domicile de l’entraîneur depuis que Lecce est revenu en Serie A): puis Deiola toujours dans la salle de contrôle, avec Majer et Barak sur ses côtés. Saponara sera le meneur de jeu derrière Falco et Lapadula. En défense Rispoli et Donati sur les ailes, Lucioni et Rossettini au centre. Parmi les postes, Vigorito a confirmé et préféré à Gabriel.