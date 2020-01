Les formations probables de Napoli-Lazio – Demme de 1 ‘, hors Correa

© photo par Alessandro Garofalo / Image Sport

La plus grosse déception de la saison défie l’équipe la plus en forme d’Italie. En quart de finale de la Coupe d’Italie, Naples attend la Lazio à San Paolo, dans un match historiquement amusant, surtout ces dernières saisons. Les deux équipes arrivent à ce match revenant de deux moments opposés: les Azzurri n’ont battu que Pérouse en huitièmes de finale en 2020 et n’ont plus gagné à domicile en championnat depuis octobre dernier; les biancocelesti, en revanche, ont même mené à onze la séquence de succès d’affilée, même en postulant pour le championnat et sont l’équipe championne sortante. Tout en une soirée, demain: celui qui gagne va en demi-finale.

COMMENT NAPLES ARRIVE – La Coupe d’Italie, au fur et à mesure que les choses avancent, peut être une bouée de sauvetage importante pour Naples. Pour cette raison, peu de chiffre d’affaires est attendu de la part de Gennaro Gattuso, qui pourrait encore changer quelque chose pour chercher le bord d’un écheveau difficile à démêler. Meret peut revenir au but, glissé derrière Ospina dans les hiérarchies, mais le scrutin est ouvert. Comme il est ouvert celui entre Hysaj et Luperto (favori albanais) pour le rôle de central à côté de Manolas, avec Mario Rui revenant de la suspension à gauche et Di Lorenzo qui reviendra à droite. Dans la médiane, nous nous dirigeons vers les débuts en tant que démarreur pour le nouvel achat Demme, avec Zielinski au centre gauche et un entre Fabian et Lobotka au centre droit, étant donné qu’Allan ne fait pas partie de l’équipe en raison d’une tension musculaire. Devant, l’impalpable Callejon pourrait rester sur le banc: Lozano prêt, pour former le trio avec Milik et Insigne.

COMMENT LAZIO ARRIVE – Il y a un titre à défendre pour la Lazio, qui s’est historiquement avéré tenir beaucoup en Coupe d’Italie. De ce fait, il est possible que Simone Inzaghi alignera presque toute la formation de départ, à l’exception de Luis Alberto, qui restera à Rome après ne pas avoir participé à la dernière séance d’entraînement, et Correa, pas encore au mieux, qui partira du banc. En attaque donc, encore de la place pour le couple Immobile-Caicedo. Au milieu de terrain, Lazzari a confirmé à droite, tandis que Lulic est à gauche. Dans la médiane au lieu de Luis Alberto, il y aura Parolo, avec Leiva titulaire devant la défense. En défense, absence possible de Radu, qui a remédié à un coup dur: Acerbi prêt au centre gauche, avec le centre de Luiz Felipe et Bastos de l’autre côté. Hors Marusic, Lukaku et Cataldi.