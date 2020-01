Les formations probables de Parme-Lecce: Dermaku à la place d’Alves

19ème jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Le marché devient fou et cela affectera certainement les choix des entraîneurs de Serie A en vue du dernier tour du premier tour, où plusieurs débuts pourraient également arriver. Vous trouverez ci-dessous les formations probables des défis du 19e vol de tête grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Les dernières nouvelles de Parme-Lecce, défi à 20h45 lundi qui sera diffusé par Sky:

COMMENT PARMA ARRIVE – Doute avant-centre chez les ducals: il pourrait y avoir de l’anglais, mais Cornelius s’entraîne avec l’équipe depuis mardi et a les mêmes chances que son partenaire à partir de la première minute. Gervinho ne semble pas à 100%, pour évaluer son utilisation en tant que titulaire, alors que Kulusevski sera là. Au milieu, Kurtic est une option de plus, mais contre Lecce, il devrait y avoir Kucka, Scozzarella et Hernani, tandis qu’en défense, Dermaku prend la place d’Alves aux côtés d’Iacoponi, avec Gagliolo à gauche et Darmian à droite. Dans la porte il y aura Sepe.

COMMENT LECCE COMES – Habituellement 4-3-1-2 pour Lecce, avec Liverani qui devra faire face à un Babacar pas en parfait état mais qui – vu les adieux de La Mantia et la blessure de Lapdula – devra serrer les dents. À côté de lui, il y aura Falco, avec Mancosu dans le rôle d’attaquant du milieu de terrain. Au milieu de terrain, Tachtsidis sera le pivot central, puis Petriccione et Shakhov (Tabanelli a travaillé séparément hier). En défense, Calderoni revient de disqualification, puis place pour Donati, Lucioni et Rossettini pour le reste.