Les formations probables de Parme-Roma: c’est à Kalinic dès la première minute

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie se termine et Parme reste le dernier espoir des “petits”, tous éliminés lors des affrontements directs de la semaine. Devant il y aura un désir de rachat Rome après avoir récolté l’une des défaites les plus amères de l’ère Fonseca à Tardini, mais en championnat. Cependant, ce sera un défi entre deux équipes qui évoluent fortement par rapport au dernier match de championnat, notamment à cause des lourdes absences, Dzeko et Gervinho surtout. Voici les dernières nouvelles des domaines de Parme et de Rome, quelques heures avant la course de ce soir:

COMMENT PARMA ARRIVE – Banc pour Roberto Inglese, qui selon le coach vit avec un problème physique et partira très probablement du banc. Place donc à Cornelius, qui a montré qu’il n’avait pas perdu confiance en l’objectif et qui mènera l’attaque croisée. Siligardi et Sprocati qui pourraient jouer les favoris pour terminer le trident, avec Kulusevki qui pourrait se reposer. Au milieu de terrain, il en va de même pour Kucka, avec Scozzarella enfin de retour et Kurtic (ou Hernani) et Barillà de ses côtés. En défense, Bruno Alves vers le banc, avec Dermaku prêt à revenir en entrée aux côtés d’Iacoponi.

COMMENT ROME ARRIVE – Très peu de choix devant Fonseca, qui arrive à Parme avec vingt et un hommes appelés mais avec de nombreuses défections en attaque. Mirante devrait jouer au but, défendant quelques doutes: Florenzi et Kolarov, disqualifiés pour la prochaine journée de Serie A, seront sur les ailes, tandis que le centre devrait être Cetin et Mancini, avec Smalling au repos. Au milieu de terrain, Cristante devrait se rencontrer à nouveau dès la première minute, avec Diawara, tandis que l’avant le trident derrière Kalinic devrait être formé par Under, Pellegrini et Perotti plutôt que Kluivert, un geste possible pour la récupération.