Les formations probables de Parme-SPAL: Kulusevski revient, mais D’Aversa manque

Récupérations 26 ^ jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Après une longue attente, les dates des six récupérations de Serie A du 26e tour ont finalement été annoncées, partiellement reportées pour les dangers du Coronavirus. La Serie A étant obligée de jouer à huis clos pendant les 30 prochains jours, la Ligue a pu planifier les six défis non joués le week-end dernier. L’actualité de la course Tardini (coup de sifflet de départ à 12h30 le dimanche), que vous pouvez suivre sur TMW ou sur les fréquences DAZN:

COMMENT PARMA ARRIVE – Les jours de “repos” pour Parme ont été utiles pour récupérer tous ceux qui souffraient de douleurs qui, ces dernières semaines, n’étaient pas encore au mieux. Pour le match de dimanche contre SPAL, Monsieur D’Aversa pourra compter sur Kulusevski, Darmian et Kucka, qui n’auraient probablement pas été à 100% la semaine dernière. A la porte, nous avons confirmé Colombi, devant la ligne de quatre formée par Gagliolo, Iacoponi, Bruno Alves et justement Darmian. Au milieu de terrain Hernani aux prises avec une blessure, voici Brugman réalisant avec Kucka et Kurtic mezzali. En face, nous retournons au lourd trident: Kulusevski large à droite, Gervinho à gauche avec Cornelius au centre vers l’avant.

COMMENT LE SPAL ARRIVE – Après le report de la semaine dernière, SPAL est prêt à retourner à Parme pour un derby émilien à huis clos, ce qui promet d’être crucial pour la famille Este. Di Biagio devrait opter pour le 4-3-1-2 avec Berisha au but et la défense composée de Cionek, Bonifazi, Zukanovic et Reca. Au milieu de terrain, il y aura Missiroli, Valdifiori et Fares, avec Castro attaquant le milieu de terrain. Dans l’espace d’attaque de Petagna avec Floccari. En plein doute Di Francesco, sorti de Strefezza pour disqualification.

