Les formations probables de Sampdoria-Hellas: Linetty contourne Jankto

Après une longue attente, les dates des six récupérations de Serie A du 26e tour ont finalement été annoncées, partiellement reportées pour les dangers du Coronavirus. La Serie A étant obligée de jouer à huis clos pendant les 30 prochains jours, la Ligue a donc pu planifier les défis non joués le week-end dernier. Les dernières actualités de la course Ferraris (départ sifflet à 15h00), que vous pouvez suivre sur TMW ou sur les fréquences Sky:

COMMENT SAMPDORIA ARRIVE – La Sampdoria est prête à retourner sur le terrain vingt jours après la dernière fois. Monsieur Claudio Ranieri n’aura pas Murru et Gaston Ramirez disponibles qui n’ont pas encore purgé leur disqualification au championnat. Devant Audero, il y aura une ligne à quatre voies avec Bereszynski et Augello sur les ailes tandis que Yoshida devrait faire ses débuts à la première minute aux côtés de Colley, devant Tonelli actuellement indisponible. Au milieu de terrain, il y aura Ekdal avec Ronaldo Vieira à ses côtés tandis que Depaoli et Linetty, favoris sur Jankto, seront les outsiders tandis que les deux attaquants resteront Quagliarella et Gabbiadini.

COMMENT LES HELLAS VERONA ARRIVENT – Trois semaines après Udine, on revient sur le terrain, avec le même trio aligné contre les Bianconeri: place pour Rrahmani, Gunter et Kumbulla devant Silvestri. Lourdes absences au milieu: Adjapong prendra la place des Pharaons à droite, avec Amrabat et Pessina dans la médiane pour deux orphelins du Veloso disqualifié. Lazovic supervisera les gauchers, tandis que Verre et Zaccagni partent favoris pour le trocart. Avec Borini toujours dans les stands, plus Di Carmine de Stepinski pour le rôle central.