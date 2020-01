Les formations probables de Sampdoria-Sassuolo: Obiang retourne à Marassi

21 ^ jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Marché et Coupe d’Italie, mais aussi de nombreux championnats: la deuxième journée du deuxième tour commence ce soir, avec le déplacement de Milan à Brescia. A l’écoute du marché (et du coup sensationnel d’Eriksen pour l’Inter qui approche heure après heure), les équipes devront trouver la bonne concentration pour conquérir trois points importants pour leurs objectifs respectifs. Voici les formations probables de la 21e manche de haut vol grâce à la contribution de tous les journalistes de TuttoMercatoWeb.com dispersés dans toute l’Italie. Dimanche dernier, le dernier match de la Sampdoria contre Sassuolo, qui sera diffusé par DAZN: bien sûr, le défi sera également suivi EN DIRECT par TMW.

COMMENT SAMPDORIA ARRIVE – Défi crucial pour la formation Blucerchiata avec Monsieur Claudio Ranieri avec les hommes comptés en défense. Devant Audero jouera Bereszynski à droite, Murru à gauche tandis qu’au centre, aux côtés de Colley, il y aura les débuts du Tonelli nouvellement acheté. Au milieu de terrain, il y aura Thorsby et Vieira avec Linetty et Gaston Ramirez, Jankto au scrutin sur les ailes. Si ce dernier ne se débarrasse pas de la grippe, Augello est prêt. En attaque a confirmé le tandem Quagliarella-Gabbiadini.

COMMENT LA PIERRE VIENT – L’infirmerie neroverde ne se vide pas: Chiriches, Marlon, Duncan, Ferrari, Tripaldelli et Defrel sont absents, ce dernier étant en voie de guérison. Des choix presque obligatoires pour De Zerbi avec Toljan, la Romagne, Peluso et Kyriakopoulos devant le gardien Andrea Consigli. Au milieu du peloton Obiang, l’un des ex du challenge, devrait gagner le scrutin avec Magnanelli pour soutenir Locatelli tandis que l’attaquant Berardi, Boga et celui entre Djuricic et Traoré, le Serbe est en léger avantage, ils joueront en soutien de Ciccio Caputo.