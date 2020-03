Les formations probables des récupérations: c’est enfin la Juventus-Inter, CR7 défie Lukaku

Après une longue attente, les dates des six récupérations de Serie A du 26e tour, partiellement reportées pour les dangers du Coronavirus, ont finalement été communiquées ces derniers jours. La Serie A étant obligée de jouer à huis clos pendant les 30 prochains jours, la Ligue a pu planifier les six défis non joués le week-end dernier. Ce sont les dernières des six courses du week-end prochain, commençant à 12h30 dimanche avec Parme-SPAL et clôture dédiée à Sassuolo-Brescia lundi.

Dans le match qui marquera le début de la Serie A “à huis clos”, Parme retrouvera tous ses K: Kucka, Kurtic et Kulusevski sur le terrain dès la première minute, Karamoh prêt à aider l’équipe hors du banc.

Les formations probables de Parme-SPAL: devant Kulusevski-Cornelius-Gervinho

Le match le plus attendu de l’année verra probablement de Ligt parmi les protagonistes, même si Chiellini se remet. Le tandem d’attaque de Conte ne change pas: Martinez fera équipe avec Lukaku

Les formations probables de la Juventus-Inter: Matuidi préféré à Rabiot

Diego Lopez aura tout le monde disponible pour le match contre Sassuolo à l’exception du Mateju disqualifié, tandis que le manager local De Zerbi a peu de doutes mais doit décider qui rejoindra Locatelli: Magnanelli se remet sur Obiang.

Les formations probables de Sassuolo-Brescia: Magnanelli tente le retour

Nestorovski sape Lasagna pour une position de départ aux côtés de l’intouchable Okaka, un peu comme ce qui se passe aussi dans la maison violette, avec le doute entre Cutrone et Vlahovic. Le second est toujours en avance pour le moment.

Les formations probables d'Udinese-Fiorentina: Dalbert out, "vente" Igor

La Sampdoria est prête à revenir sur le terrain vingt jours après la dernière fois: Yoshida pourrait débuter dès la première minute, tandis qu’à Hellas Di Carmine, elle est devant Stepinski comme référence centrale.

Les formations probables de Sampdoria-Hellas Verona: Yoshida vers les débuts à partir de 1 '

Dans les Rossoneri, il n’y aura probablement pas de Donnarumma, Begovic étant prêt à faire ses débuts dès la première minute pour défendre les poteaux. Ils tenteront de “bucarlo” Sanabria et un entre Pinamonti et Pandev, dans un scrutin pour une place aux côtés de l’Argentine.

Les formations probables de Milan-Gênes: la certitude de Sanabria pour Nicola