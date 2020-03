Les formations probables d’Udinese-Fiorentina: Igor à la place de Dalbert

Récupérations 26 ^ jour de Serie A: les dernières formations sur les équipes, directement auprès de nos correspondants des terrains.

Après une longue attente, les dates des six récupérations de Serie A du 26e tour ont finalement été annoncées, partiellement reportées pour les dangers du Coronavirus. La Serie A étant obligée de jouer à huis clos pendant les 30 prochains jours, la Ligue a donc pu planifier les défis non joués le week-end dernier. L’actualité de la course Dacia Arena (départ demain à 18h00), que vous pouvez suivre sur TMW ou sur les fréquences Sky:

COMMENT LES UDINESE ARRIVE – Nuytinck est en place, le retour de Samir toujours reporté, avec Gotti qui devrait confirmer le trio habituel devant Musso: en plus du Néerlandais, espace pour Becao et Ekong en défense, avec Sema et Larsen dans les couloirs latéraux, à quelques dizaines de mètres de plus transmettre. Au milieu de terrain, Mandragora est toujours devant la défense avec Fofana et De Paul à moitié, tandis que Nestorovski sape Lasagna pour une place de départ aux côtés de l’intouchable Okaka.

COMMENT FIORENTINA ARRIVE – Avec la disqualification de Dalbert, possibilité d’avancement au milieu de terrain pour Igor, même si le scrutin avec Venuti reste. Dans la voie opposée Lirola, alors que dans l’espace de défense à Caceres, Milenkovic et Pezzella devant Dragowski. Au milieu, il y a de la place pour Duncan aux côtés de Pulgar et Castrovilli, tandis qu’en attaque le défi est renouvelé pour une place aux côtés de Church: Vlahovic est actuellement en avance sur Cutrone, dont la condition ne cesse de croître.