Les formations probables Roma-Parma – Dzeko ne se touche pas, repos possible pour Kurtic

La Serie A est de retour sous les projecteurs avec les matchs de la 31e journée. Voici les files d’attente probables de Roma-Parma (prévu le mercredi 8 21h45, direct DAZN):

COMMENT ROME ARRIVE – Fonseca pour Parme est orienté pour confirmer la forme avec la défense à trois, qui dans la phase de repli devient défense à cinq. Le risque est de se retrouver sans Smalling, libéré hier en raison d’un inconfort adducteur qui sera évalué dans les prochaines heures. À sa place, Fazio ne donne aucune garantie, mais a la bonne expérience pour guider la ligne arrière dans ce moment compliqué. Kolarov peut retourner à gauche, tandis que Santon attend une chance à la place de Zappacosta. Kluivert peut laisser la place à Perez, Mkhitaryan vers le banc pour respirer. Dzeko n’est pas touché.

COMMENT PARMA ARRIVE – Après trois KO consécutifs, Parme de Roberto D’Aversa cherche un retour contre la Roma, dans un match à l’extérieur qui a historiquement souri plusieurs fois aux croisés. Certains changements sont attendus dans la formation initiale par rapport à l’équipe qui a perdu contre la Fiorentina la nuit dernière. A la porte confirma Sepe, avec la ligne de quatre formée par Darmian, Iacoponi, Bruno Alves et Gagliolo. Kurtic pourrait avoir un jour de repos au milieu de terrain grâce au retour de Hernani de la suspension, tandis que Scozzarella devrait être considéré comme le directeur, Kucka complétant le département. Devant, Cornelius reviendra au titre, avec l’ex Gervinho et Kulusevski à ses côtés.

