Les fortes déclarations de “Mota” Gargano contre la direction de Peñarol

Au cours des dernières heures, les déclarations explosives de “Mota” Gargano contre la direction de Peñarol pour la baisse des salaires étaient connues.

Le milieu de terrain est l’un de ceux qui se battent avec Cebolla et Guzmán Pereira pour que l’équipe principale puisse percevoir le salaire.

Pour cette raison, Walter Gargano s’est entretenu avec l’émission Las Voces del Fútbol, ​​sur Radio 1010 AM, et a souligné que “100% du salaire total n’est pas demandé”.

Le référent or noir a commencé par dire: «En ce moment, nous abandonnons le salaire parce que nous comprenons et acceptons les circonstances que traverse le club, tout comme nous avons accepté et continuons d’accepter d’autres choses qui ne sont pas publiques mais presque tout le monde les connaît et nous essayons de les corriger. maison”.

“Nous voulons le meilleur pour Peñarol. La chose la plus importante est le club, pas un joueur, une référence, un leader ou des gens qui pensent qu’ils sont plus intelligents que les autres, transmettant des données qui ne sont pas réelles. Cela fait mal et dérange. Nous essayons de rendre les choses supportables pour tout le monde. Nous comprenons la situation que vivent le club, le pays et le monde, mais ce n’est pas qu’ils viennent vous dire “vous n’allez pas être payé”. Vous devez parvenir à un accord, voir les circonstances et jusqu’où vous pouvez aller “, a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, nous sommes en suspension de contrat et nous continuons également à nous entraîner avec la volonté de continuer à travailler et à nous améliorer pour ce qui est à venir, que ce soit dans deux ou trois mois. L’équipe souhaite le meilleur pour le club et fait de son mieux. Ce que nous voulons, c’est que la situation soit équitable pour Peñarol et pour l’équipe », a déclaré« Mota ».

FBL-LIBERTADORES-STRONGEST-PENAROL

Le milieu de terrain a été controversé dans certaines déclarations lorsqu’il a déclaré: «L’équipe est prête à négocier, comme nous l’avons fait avec trois dirigeants qui ont communiqué avec le reste du conseil d’administration. Je pense qu’il y a des gens qui veulent jouer mal, et ils ne le sont pas. Si nous nous parlons, ce n’est pas pour sortir et brûler et enlever nos masques. Si tout le monde sait comment c’est. C’est petit et tout est connu »,

“Ce qui me dérange vraiment, c’est qu’ils veulent salir l’équipe principale, les référents et les joueurs que nous avons aujourd’hui notre expérience et que ce que nous avons nous avons gagné. Personne ne nous a rien donné et personne n’a mis un pistolet sur la tête de qui que ce soit pour signer un contrat. Chacun gagne ce qu’il mérite », a-t-il annoncé.

Le milieu de terrain n’a pas secoué le pouls en assurant: «Bientôt, il y a des élections et ils vont essayer dans les réseaux de se faire réélire ou d’être au sein du club car ça les sert. Il y a des gens qui jouent aux cartes sales et qui jouent aux joueurs parce que ces joueurs ne causent pas de problèmes; ils veulent le meilleur pour Peñarol. Et il y a des dirigeants qui ne veulent pas le meilleur pour Peñarol, mais le meilleur pour chacun (…) Il y a des informateurs qui font des affaires avec le club »,

“Nous nous battons pour le bien des petits, il y en a qui soutiennent leur famille et s’ils prennent 50% ou 60% en Uruguay, ils ne le donneront pas” @GarganoOfficial – The Voices of Soccer (@ lasvoces1010) 23 avril 2020

“Je voudrais voir comment réagit quiconque a un emploi et qu’on lui dit qu’il doit aller travailler mais qu’il ne va pas être payé. Ce n’est pas juste ce qu’ils nous font. C’est une période difficile pour tout le monde, en particulier pour les plus jeunes, pour qui nous nous battons. Ce sont eux qui souffrent le plus. Il y a des garçons qui ont aujourd’hui la possibilité de gagner 50, 60 ou 70, et avec ça ils soutiennent la famille. Et ils prennent 50% ou 60% de ce que vous gagnez, aujourd’hui en Uruguay ça ne vous donne pas du tout “, a-t-il soutenu

“Tout le monde sait que Nacional a négocié 50% et nous voulons la même chose. Nous ne voulons pas 100%. Mais si le club vous offre le minimum … Nacional a négocié 50% et s’entraîne. Ils nous ont envoyé de l’assurance-chômage mais ils nous ont envoyés pour nous entraîner. Ensuite, nous devrons tous faire le tour pour être cohérents avec ce qu’il faut faire lorsqu’ils vous envoient à l’assurance-chômage, ce qui ne fonctionne pas “, a-t-il déclaré.