Les funérailles de Harry Gregg, héros et légende de Man United, ont lieu aujourd’hui

La légende de Manchester United, Harry Gregg, décédé dimanche à l’hôpital à l’âge de 87 ans, sera enterrée aujourd’hui à Coleraine, en Irlande du Nord.

Ses funérailles auront lieu à l’église paroissiale St Patrick, Coleraine, à 12 h 00 et la famille a lancé une invitation ouverte aux membres du public à assister à la cérémonie.

Le cortège funèbre se rendra du village d’Articlave, à 11 h 15, à l’église du centre-ville.

Un livre de condoléances à sa mémoire a été ouvert par la FA irlandaise au stade national de Windsor Park et un autre a été ouvert à l’hôtel de ville de Coleraine.

Les plus grands noms du monde du football devraient y assister et le centre-ville sera fermé à la circulation pendant le service alors que la famille, les amis et les fans se réunissent pour rendre leurs derniers respects.

Gregg était l’un des meilleurs gardiens de but des Red Devils et a joué 247 fois pour le club, gardant 48 draps propres. Il a également joué 25 fois pour l’Irlande du Nord et a été élu meilleur gardien de but de la Coupe du monde de 1958.

On se souviendra également de ses actes héroïques lors de la catastrophe aérienne de Munich en 1958, quand il a mis en sécurité des coéquipiers tels que Bobby Charlton et Dennis Viollet et soigné les blessures de Sir Matt Busby sur les lieux.

L’avis de décès indique ‘GREGG – 16 février 2020 à l’hôpital Causeway, Harry OBE, époux bien-aimé de Carolyn, père bien-aimé de Linda, Julie, Jane, Suzanne, John-Henry et de feu Karen et un cher beau-père , grand-père et arrière-grand-père. »