Les «galacticos» se sont réunis pour commémorer leur temps au Real Madrid »Football Press

Mercredi 08 avril 2020

Cette équipe millionnaire formée par Florentino Pérez n’a pu obtenir aucun titre avec tous ses membres, mais on se souvient d’eux pour le grand nombre de personnages qui partageaient le vestiaire. Malgré cela, les fans ont pu profiter du spectacle offert par les «galacticos».

Comme cela s’est produit en période de coronavirus, les stars du football se rencontrent via des émissions en direct via le réseau social Instagram. A cette occasion, les «galactiques» se sont réunis virtuellement pour se souvenir de leur passage au Real Madrid.

Ronaldo, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Luis Figo et Iker Casillas ont participé à cette conversation, qui comprenait le président de la FIFA, Gianni Infantino et l’ancien attaquant de l’Inter, Christian VIeri.

Ronaldo a fait l’éloge de ses anciens coéquipiers et a ainsi rappelé son temps dans la boîte «merengue». «Il n’y a pas de meilleure combinaison de ville et d’équipe que celle de Madrid et de Madrid. Ce fut l’un des meilleurs moments, sinon le meilleur de ma carrière. Les blessures m’ont donné la guerre pendant de nombreuses années. Mais ensuite est venue la Coupe du Monde … puis Madrid, qui a été une seconde vie pour moi “, a avoué l’ancien artilleur.

Pour sa part, le portugais Luis Figo a déclaré: «Nous avons eu l’opportunité de rassembler des talents mais aussi des personnes très humaines. Tout le temps que nous avons passé ensemble a été très spécial. Tout cela nous a permis de gagner. En dépit d’être des footballeurs avec un tel nom, chacun savait quoi faire et comment travailler. Cela nous a permis tant de bons moments. Ce temps ne va pas se répéter… À certains endroits, ils voulaient nous tuer, comme à Pampelune ».

Alors que le champion des Champions de la saison 2001-2002, Roberto Carlos, a déclaré: «Je m’en souviens avec beaucoup d’affection. C’était formidable que nous soyons tous d’accord. »

