“Les garçons avaient la bonne approche pour affronter le match” »Pressfootball

Jeudi 27 février 2020

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, s’est exprimé après le match au cours duquel son équipe a battu Ludogorets 2-1 pour la 16e de finale de la Ligue Europa. Le stratège appréciait la concentration et la réaction du sien envers un jeu qui devait être joué à huis clos.

L’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a apprécié le travail de ses élèves et leur concentration lors de la victoire 2-1 contre Ludogorets pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa disputés à huis clos en Guisseppe Meazza, par mesure de précaution suite aux infections causées par le coronavirus qui se sont produites dans le pays de la botte.

“J’ai déjà joué à huis clos avec l’équipe italienne, l’ambiance est étrange et pas facile car cela semble un entraînement, mais les garçons se sont bien comportés pour avoir la bonne approche pour affronter ce match et même après le désavantage nous réagissons immédiatement” , Conte a déclaré a terminé le match.

«C’était important d’obtenir le classement aussi parce que dans ces matchs, nous avons réussi à donner des minutes à ceux qui en avaient besoin. Il y a toujours un besoin de travailler et le report du match contre la Sampdoria nous a permis d’essayer de nouvelles situations, que nous pouvons réessayer depuis le début ou dans le développement du match. » Il a ajouté: “Toute l’équipe doit travailler dur, surtout au milieu du terrain pour trouver le bon équilibre.”

Enfin, le stratège a réfléchi aux options pour atteindre le titre européen de «neroazurros»: «Ce n’est qu’à la fin de ce cycle difficile qui nous attend que nous comprendrons jusqu’où nous devons gagner et jusqu’où nous devons encore aller. Un club comme l’Inter doit toujours aspirer au maximum, dans toutes les compétitions auxquelles il participe, par tradition et ambition. Cela dit, gagner n’est pas facile, mais nous allons essayer de le faire de la meilleure façon possible en sachant que les victoires ne viennent pas du jour au lendemain. Nous devons acquérir de l’expérience. »