Les géants de l’euro envisagent une offre de 65 millions d’euros pour Antony Martial pour remplacer le héros sortant

Date de publication: jeudi 27 février 2020 6h58

L’Inter Milan serait prêt à tester la détermination de Manchester United à garder Antony Martial à Old Trafford cet été en lançant une offre de 65 millions d’euros pour ses services.

L’attaquant est revenu à quelque chose comme sa meilleure forme cette saison après avoir profité d’une série de matchs sous Ole Gunnar Solskjaer et avoir marqué 15 fois en 31 matches jusqu’à présent.

Et en dépit d’être sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2024, l’avenir de l’attaquant a été mis à l’honneur cette semaine au milieu des informations, il sera ciblé par Barcelone et l’Inter Milan cet été.

Cependant, selon Calciomercato, c’est l’Inter dont l’intérêt pour Martial est le plus fort. Selon la publication italienne, Martial, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal, arrive en tête de leur liste de candidats à remplacer Lautaro Martinez cet été.

Ils déclarent que l’Inter s’attend de plus en plus à ce que l’Argentin se rende à Barcelone cet été. Martinez a été mentionné comme l’une des signatures de rêve de Lionel Messi la semaine dernière et a une clause de sortie de 111 millions d’euros dans son contrat au San Siro.

Et tandis que Barcelone espère signer le contrat à terme pour un prix inférieur à sa clause de libération, l’Inter prépare son départ en dressant une liste de remplaçants potentiels.

Il est affirmé que le patron de l’Inter, Antonio Conte, recevra l’intégralité des gains de l’Inter pour que Martinez signe un remplaçant et, après avoir déjà attaqué United pour Romelu Lukaku, Ashley Young et Alexis Sanchez – ce dernier qui doit être renvoyé – il a été annoncé que son équipe lancerait une offre d’ouverture de 65 millions d’euros pour le Français.

Et tandis que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, ne voudrait pas le perdre, l’argent proposé pour Martial pourrait s’avérer trop bon pour être refusé alors que le club cherche à reconstruire sous la houlette du Norvégien.

Les Red Devils prévoient une grande virée estivale et jeudi, les médias ont affirmé qu’ils pourraient également envisager de tirer parti de David De Gea dans le but d’aider à leur reconstruction estivale.

Glazer ne veut pas vendre Martial

Solskjaer, cependant, devra peut-être convaincre les Vitriers des avantages de vendre Martial s’il choisit de s’engager dans cette voie, après qu’il a été affirmé que la vente aux Français avait été bloquée dans le passé.

Plus tôt ce mois-ci, il a été suggéré que le plan de Solskjaer de décharger Martial rencontrera une résistance obstinée de la part du copropriétaire Joel Glazer, en raison du statut du Français en tant que “joueur préféré” de l’Américain au club.

Et cette position a déjà vu un ancien manager de United ne pas se débarrasser de l’attaquant. C’est en 2018 que Jose Mourinho est allé voir les propriétaires et leur a dit qu’il voulait que Martial soit vendu et Ivan Perisic amené.

Mais Glazer a dit non, disant à Mourinho qu’il devait se contenter de l’international français malgré le fait que ce soit contre son gré. Et, selon le journal, Solskjaer sera également informé qu’il doit conserver les services de l’ancien attaquant monégasque.