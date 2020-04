Les géants de Londres ont eu des discussions avancées avec le gardien de Liverpool Alisson Becker

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 8:24

Chelsea était sur le point de signer Alisson Becker avant que le gardien brésilien ne passe de la Roma à Liverpool.

L’Athletic rapporte que les Bleus étaient en «pourparlers avancés» avec le stoppeur des Reds, qui souhaitait changer l’Italie pour l’Angleterre et tenter sa chance en Premier League.

Au lieu, Alisson a été raflé par Liverpool pour 67 millions de livres sterling à l’été 2018, émergeant rapidement comme une figure vitale alors que les Merseysiders levaient la Ligue des champions 2019 et ouvraient une avance de 25 points dans la course au titre de Premier League de cette saison avant la suspension du football.

Ce sera sûrement l’une des grandes histoires de «celui qui s’en est sorti».

Alors que les captures d’Alisson et Virgil van Dijk ont ​​transformé la défense de Liverpool d’une unité grinçante en meilleure en Angleterre – pour la deuxième saison consécutive, les hommes de Jurgen Klopp ont concédé le moins de buts dans l’élite – Chelsea a eu du mal à l’arrière.

En particulier, le patron des Blues Frank Lampard a été troublé par la position de gardien de but, basculant entre Kepa Arrizabalaga et le vétéran Willy Caballero.

Arrizabalaga semblait initialement être la solution quand il a dépassé Alisson comme le gardien de but le plus cher du monde lorsque Chelsea l’a signé pour 71,6 millions de livres de l’Athletic Bilbao.

Mais il a commis une série d’erreurs, laissant à nouveau la place de n ° 1 dans une zone problématique.

Il est apparu que Chelsea a reculé dans sa poursuite d’Alisson lorsque l’équipe de Stamford Bridge a cru qu’elle pourrait persuader Thibaut Courtois de rester à Londres plutôt que de passer au Real Madrid.

Cela ne s’est pas produit, Courtois mettant fin à son séjour de sept ans avec Chelsea en concluant un accord de six ans avec le Real.

Et alors qu’ils détournaient les yeux du ballon avec Alisson, Liverpool s’est précipité pour faire de la star de Samba l’une de leurs recrues les plus importantes et consolider une position qui avait handicapé les Reds saison après saison.

Alors que Liverpool n’a concédé que 21 buts cette saison, Chelsea en a expédié 39.

Les hommes de Lampard sont quatrièmes du classement mais, alimentés par l’incertitude entre les poteaux, leur défense qui fuit menace de leur coûter une place en Ligue des champions.