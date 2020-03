Les grandes négociations d’Atalanta – 1984, Stromberg: un suédois à la conquête de Bergame

Cinq jours à Lisbonne, huit heures de négociations et 7 heures du matin. Ainsi est née l’une des plus belles histoires d’amour entre la ville de Bergame, les partisans d’Atalanta et Glenn Stromberg, le Suédois qui a conquis une ville au cœur de la Lombardie dans les années 1980. Tout commence à partir du 22 juillet 1984, ou plutôt quelques jours auparavant: le Suédois libre né en 1960, joue à Benfica depuis un an après son expérience chez lui à Göteborg. Le Scudetto et la finale de la Coupe UEFA ont perdu contre Anderlecht, un repos bien mérité dans leur propre pays: en ce temps-là, Stromberg est rappelé au Portugal car il y a une négociation à conclure avec leAtalanta. Les Nerazzurri, apparemment, veulent faire exploser le joueur à Côme qui est entré le dernier dans les négociations.

Non seulement cela, il y a un autre facteur qui risque de changer les cartes sur la table. Sven-Goran Eriksson, un autre Suédois qui a laissé une bonne marque en Italie. Les deux suivent pratiquement le même parcours: Göteborg et Benfica, ensemble ils remportent deux championnats et deux coupes nationales. L’entraîneur choisit l’Italie et Rome, le joueur prend le chemin de Bergame. Pour le moment ça continue comme ça: huit heures de négociations ininterrompues entre Cesare Bortolotti (ancien président Orobic), Franco Morotti (manager d’Atalanta) et la société lusitanienne, à 7h00, l’accord historique est conclu.

Dès lors, Stromberg portera le maillot Nerazzurri 266 fois, marquant 23 buts et probablement vivant l’un des matchs les plus importants de l’histoire atalantine, la demi-finale de la Coupe des vainqueurs de coupe avec Malines de la relégation en Serie B. Pas seulement pendant la sa carrière à Bergame, il y aura un rapprochement avec M. Eriksson. Les deux vont essayer de se rencontrer à nouveau, mais le symbole désormais Nerazzurri a choisi de rester: “Je ne voulais pas suivre l’entraîneur même en jaune et rouge, je ne voulais pas être considéré comme son seul protégé”. Des mots de circonstance? Peut-être. Difficile de quitter une ville qui vous aime ainsi et qui vous choisit comme “le capitaine”.