Les grandes négociations de Milan – 2003, connexion zéro paramètre Cafu pour le Japon

Milan à l’été 2003 a obtenu l’un des arrières les plus solides de tous les temps sur un transfert gratuit. Le Brésilien avait déjà donné le meilleur à Roma et était en fin de carrière, mais a eu un bon impact dans les Rossoneri malgré les 33 ans. La Roma ayant décidé de ne plus renouveler son contrat, Cafù était d’accord avec le club japonais de Yokohama Marinos, puis l’appel d’Adriano Galliani lui a fait changer d’avis. Dans cette position, l’AC Milan a d’abord joué avec Simic puis Costacurta, puis Cafù a donné à Ancelotti une excellente alternative dans le groupe. Le Brésilien a signé un contrat de deux ans à un million d’euros par saison, qui a ensuite été renouvelé et a vécu cinq ans au total à Milan.

L’intuition de Galliani était d’entamer une négociation qui n’a pas décollé en raison de certains problèmes nés au Japon avec l’épidémie de SRAS, ce qui a beaucoup ralenti le transfert du “Pendolino” à Yokohama. Le PDG des Rossoneri a donc téléphoné à Cafù pour le convaincre de rester en Italie, et sans rien investir pour sa carte, il a obtenu le oui du champion du monde.

Il fait ses débuts sous le maillot des Rossoneri le 27 août 2003 lors du match de championnat Ancône-Milan (0-2), tandis que deux jours plus tard, il remporte le premier trophée avec les Rossoneri: la Super Coupe d’Europe 2003 contre Porto. Avec le maillot Rossoneri, il a joué 166 matchs et marqué 4 buts. Il a remporté un championnat, une Super Coupe d’Italie, deux Super Coupes d’Europe, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des Clubs.