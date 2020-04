Les grandes négociations de Naples – 1953, Lauro et le paquet de cigarettes comme chèque: voici Bugatti

Avec la chemise Napoli sur Ottavio Bugatti il a réussi à remporter le prestigieux Prix Combi, celui décerné au meilleur gardien de but de la Serie A, en 1956. Bien qu’il n’ait pas joué dans l’un des escadrons du Nord, il a réussi à porter le maillot de l’équipe nationale à 7 reprises. Ses mouvements harmonieux, sa virtuosité parfois trop flagrante, ses plongées jamais banales ont tout de suite fait tomber amoureux du San Paolo. Aujourd’hui encore, on se souvient de lui comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire bleue, qui en contient beaucoup d’autres du plus haut niveau: Zoff, Carmignani, Castellini, Garella et quiconque en a plus. Mais en raison de l’âge, Bugatti reste dans le cœur des fans.

L’accord. C’était en 1953, évidemment en été, lorsque le numéro un natif de Lentate sul Seveso portait du bleu. Aux yeux de Achille Lauro, grand protagoniste de cette histoire, il y a eu l’excellente saison dont il avait fait l’auteur avec la chemise de SPAL. Très intéressé, le puissant patron de Naples a contacté son homologue ferrarais Paolo Mazza. Des contacts continus et l’accord ne sont pas arrivés. À Ferrare, ils ont demandé 80 millions, mais Lauro n’a pas voulu aller au-delà de 40. Mais finalement, un compromis a été trouvé: 55 millions de lires. Mais ce qui le rend spécial, c’est la manière dont le président bleu les a envoyés à Mazza. Au moment de la poignée de main entre les deux, Lauro a écrit ce chiffre sur un paquet de cigarettes ‘Turmac’ avec une simple signature ci-dessous, disant au collègue d’aller à la banque avec ce paquet. Mazza l’a fait et, incroyablement, il a suffi de retirer 55 millions en espèces. Comme dans un film.

