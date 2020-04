Les grandes négociations de Parme – 1996, entre Barcelone et le Real Madrid Ze Maria choisit les croisés

Été 1996. Parme, passée des mains de Nevio Scala à celles de Carlo Ancelotti, filleul d’Arrigo Sacchi, sait que ce sera un été important pour son histoire. Cela semble être une phase de transition, l’équipe perd des pions historiques et des noms établis arrivent du marché, comme Enrico Chiesa, et d’autres moins connus, comme Hernan Crespo. Parmi les clichés “moins connus”, on retrouve un Brésilien de retour des JO, acheté pour environ cinq milliards à Flamengo: Ze Maria. En réalité, l’arrière latéral attesté par le club était un autre Brésilien, Cafu, acheté en 1995 par Parmalat et “garé” d’abord à la Juventude puis à Palmeiras. Le 1996 devait être l’année du saut définitif en Italie, après une aventure quelques années plus tôt en Espagne, mais des problèmes bureaucratiques sont survenus et Cafu a décidé de rester au Brésil à nouveau, rendant son atterrissage à Parme flou. Le Tanzi, qui pendant l’été était devenu encore important dans l’organigramme des croisés, a décidé de se rabattre sur son homologue Ze Maria, arrière du Flamengo.

La compétition, cependant, était très féroce: Ze Maria avait entrevu des choses importantes au Brésil, attirant l’attention de nul autre que Barcelone et le Real Madrid, qui poussaient à le faire venir en Espagne. Avec une grande surprise, cependant, c’est Ze Maria lui-même qui a refusé au tribunal espagnol de pouvoir jouer dans le football italien, comme il l’expliquait des années plus tard: «Au Brésil, j’ai reçu des offres de Barcelone et du Real Madrid, mais je ne voulais que le championnat italien, qui au était la meilleure au monde. ”

Forte également du désir du Brésilien de venir en Italie, Parme a rapidement conclu l’accord avec Flamengo, versant 5 milliards dans les coffres du club rubronegro. L’arrivée à Parme de Ze Maria, cependant, ne devait pas être définitive, mais seulement une étape de passage pour pouvoir accéder à d’autres pions: dès qu’il a atterri en Italie en fait, le latéral aurait dû être donné à Pérouse par Gaucci, qui aurait accordé à Parme la Milieu de terrain Goretti, avec la promesse d’acheter également les Parmesans Castellini et Matrecano. Ze Maria, cependant, ne savait rien de cet accord, et est arrivé à Parme, s’est forcé de rester et de jouer ses cartes: «Je ne voulais quitter le Brésil que pour une équipe de haut niveau. Jouer ici, je suis sûr que de mon pays je continuerai à suivre avec la plus grande attention. “Le personnage exposé a plu à Tanzi, qui a décidé de le garder rose et de lui faire son dos. Ze Maria est restée à Parme pendant deux saisons, portant le maillot jaune-bleu 56 fois et marquant un réseau, montrant de bonnes choses, même si peut-être le Brésilien n’était pas encore prêt pour certaines étapes à son arrivée. Il a été vendu à Pérouse et, après un court voyage de retour au Brésil, il a montré ses meilleures choses, gagnant la confiance de la ‘Inter qui l’a acheté en 2004.

