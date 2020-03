Les grandes négociations de Parme – 1999, Amoroso: 70 milliards pour l’obsession du championnat

Été 1999. Après une saison à encadrer, avec la victoire de la Coupe d’Italie et de la Coupe de l’UEFA, Parme de Calisto Tanzi médite le coup pour faire le saut de qualité définitif, pour dissiper ce tabou tant poursuivi mais jamais atteint jusqu’à présent. Le nom en haut de la liste est celui de Marcio Amoroso, L’attaquant brésilien de l’Udinese, meilleur buteur sortant de la Serie A devant Batistuta, capable de ne pas regretter Oliver Bierhoff, qui avait été vendu à Milan l’été dernier. Amoroso est fraîchement sorti de la victoire en Copa America avec son Brésil, une compétition dans laquelle il s’est distingué comme le protagoniste absolu avec quatre buts, effaçant le mauvais souvenir du championnat du monde d’un an plus tôt, raté pour une damnée blessure au genou. Udine est une chère boutique, et Pozzo demande un chiffre stupéfiant, environ 70 milliards pour se priver de son champion.

La compétition est alors impitoyable: la Roma de Capello, qui se repliera sur Montella, et surtout l’Inter de Moratti. Seul le président Nerazzurri prendra le terrain à la première personne pour convaincre le Brésilien, en essayant de l’ensorceler avec divers appels. Dans l’assiette, il y a une offre intéressante: former un couple tout vert avec Ronaldo, le 9 le plus fort du monde, son partenaire déjà en équipe nationale, où ils jouent avec Rivaldo. Amoroso vacille, mais c’est un homme de parole et sa parole a déjà été donnée à Tanzi. Le reste est connu de l’histoire: Tanzi verse soixante-dix milliards dans les coffres de Pozzo, Amoroso devient l’homme de couverture d’un Parme d’hommes de couverture, mais, juste au moment de vérité, le jouet se casse. En Emilia Amoroso, il entre dans un tunnel sans fin: accidents, performances modérées et autres blessures. Moral? Adieu après deux ans, après 18 buts en 51 apparitions et la renaissance au Borussia Dortmund, servis par des passes décisives de Tomas Rosicky. Et au revoir au rêve Scudetto.

