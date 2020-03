Les grandes négociations de Rome – 1999, Capello demande et Sensi achète: voici Assuncao

“J’ai parlé avec le président de Santos, je pense pouvoir dire que le milieu de terrain Marco Assuncao jouera à Rome”, mot de Franco Sensi le 9 juillet 1999. Quelques jours plus tard, exactement après le week-end, la réunion qui établira l’accord final entre les Giallorossi et le club brésilien aura lieu. Dix-sept milliards de lires pour un tube qui n’était pas le premier de la liste de l’été. Ouais, pourquoi Fabio Capello il avait aussi demandé Rio Ferdinand de West Ham pour la défense. Le président de Rome avait eu des garanties sur la possibilité de l’acheter après lui avoir parlé du procureur Moreno Roggi et avec Paolo Di Canio, coéquipier et ami proche de l’anglais. La machine opérative semblait avoir commencé avec Franco Baldini en contact constant avec l’Angleterre. Un domino qui, s’il avait pris fin, aurait conduit les Giallorossi à mettre Candela sur le marché et un Inter toujours attentif aux mouvements des Français. Cependant, de cette série d’opérations, finalement, une seule est allée au port: celle de Marcos Assuncao.

Cinquante-cinq apparitions, 9 buts et surtout de nombreuses passes décisives. Il entre dans le cœur des supporters comme tous les joueurs qui ont remporté le Scudetto en 2001, mais à la fin de la saison suivant le troisième titre il quitte la capitale vers l’Espagne, plus précisément il se rend au Betis Séville. Cependant, à Rome, ils n’oublieront guère sa performance pendant sur le terrain et les punitions qui ont donné lieu à de nombreux buts.