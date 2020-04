Les grandes négociations de Turin – 1964, Meroni devient la grenade papillon

Il entre de droit dans l’histoire des héros immortels du Taureau: il rejoint les Invincibles de Grande Torino le 15 octobre 1967, le soir du tragique accident en cours au Roi Umberto. Gigi Meroni a mis un terme à sa carrière trop tôt, coupé par une voiture à deux pas de chez lui alors qu’il n’avait que 24 ans. Il en était à sa troisième saison dans la grenade, après que son passage de Gênes eut atteint un nombre record: Orfeo Pianelli a payé 300 millions de lires à l’été 1964, les partisans de rossoblù se sont levés pour sa vente. Un peu la même chose qui s’est produite sous la Mole, avec la Juventus qui l’avait ciblé mais la direction de la grenade a refusé.

Sa carrière dans la grenade a continué de croître, à tel point qu’il méritait le nom de Farfalla Granata: avec le 7 sur ses épaules, Meroni a envoyé toutes les défenses opposées détraquées, faisant rêver les fans de Toro qu’ils n’avaient pas encore complètement surmonté le drame de Superga. C’était un type excentrique, trop long, avec des cheveux longs et une barbe bien soignée: c’est aussi pourquoi il n’a pas trouvé beaucoup de place en équipe nationale, les critiques ne lui ont rien pardonné. Sur le terrain, cependant, il a fait tomber tout le monde amoureux, principalement son entraîneur Nereo Rocco.

Il était presque au sommet de sa carrière, mais le 15 octobre 1967, alors qu’il avait déjà passé 100 apparitions à la grenade, voici la tragédie. Le soir de Toro-Sampdoria, il rentre chez lui avec son ami et partenaire Poletti, les deux s’aventurent un passage pour piétons au milieu de Corso Re Umberto, l’une des rues les plus fréquentées de la ville. Meroni est d’abord touché par une Fiat 124 Coupé puis traîné à 50 mètres par une Lancia Appia, il mourra à l’hôpital quelques heures plus tard. Pour une plaisanterie du destin, à la tête de Fiat se trouve Attilio Romero, qui deviendrait en 2000 président du club. Le pilote de l’avion Grande Torino qui s’est écrasé à Superga, d’autre part, s’appelait Pierluigi Meroni. Curiosité et coïncidence de l’histoire du taureau, à laquelle la grenade papillon s’est jointe à tous égards.

