Les grandes négociations d’Inter – 1969, le retour de Bonimba vaut le onzième titre

En 67 ’,Inter ajoute «Milan» dans son nom (FCI) et complète l’acronyme actuel. Le battement de la saison qui vient de se terminer avec le Scudetto et la Coupe des Champions s’estompe, marque la fin d’une époque. L’ère de Great Inter par Angelo Moratti, Italo Allodi et Mago Herrera. À l’été 68 ‘, l’économiste en chef Ivanoe Fraizzoli passer à la direction du club. Une année de transition passe, puis le nouveau président appelle un autre Herrera. Heriberto vient de la Juventus qui, l’année précédente, a arraché le titre aux Nerazzurri. Le championnat n’a pas été vu depuis cinq longues années. HH2 est appelé à rouvrir un nouveau cycle, mais échouera malgré le retour du fils prodigue Roberto Boninsegna, rejeté presque par l’âge par Helenius au milieu de l’explosion du premier Nerazzurri le plus réussi de l’histoire. Pour le ramener à Milan, après un long voyage dans les ligues mineures, l’Inter dépense 600 millions de lires plus les cartes de Poli, Gori et Domenghini. Cela en vaudra la peine.

Aussi parce que Fraizzoli renforce l’équipe avec Frustalupi, Giubertoni et Pellizzaro. Chacun d’eux fera la différence sur un chemin long et tortueux. Après avoir déterminé le chemin de Grande Inter, Luisito Suarez va à Samp. Et Bonimba explose définitivement. La saison commence mal et se poursuit avec l’élimination immédiate de la Coupe d’Italie et de la Fair Cup (ancêtre de la Ligue Europa). La société, conduite par les sénateurs, chasse donc Herrera et, par les jeunes, promeut Giovanni Invernizzi. Portes coulissantes. La formation, pratiquement, fait Mazzola jumelé avec Mariolino Corso. Et cela fonctionne, car le nouvel Inter remporte le derby, bat Naples et se transforme en tank dirigé par Boninsegna qui marque toujours. 24 fois, pour être précis, y compris celui qui entame le dernier pokerissimo coupé à Foggia. Milan tombe à Bologne, l’Inter redevient champion d’Italie et, l’année suivante, s’éloigne un peu de la Coupe des Champions perdue – encore une fois – en finale face à l’Ajax. Si ce n’était pas pour Cruijff: gigantesque.