Les grandes négociations d’Inter – 1977, Altobelli: trop de buts pour très peu de trophées

Dans plus de 600 courses en carrière, Alessandro Altobelli il vient de remporter trois trophées et les remporte avec l’Inter où, d’autre part, il joue les quatre cinquièmes de son parcours de footballeur et en mettant la beauté de 209 buts. Ce qui fait de Spillo, comme ils l’appelaient en raison d’une construction plutôt mince, le deuxième marqueur Nerazzurri de tous les temps, derrière seulement l’éternel Peppin (Meazza). Ce n’est pas un hasard si deux des trois trophées Interist portent le nom et les formes du Coupe d’Italie (1978, 1982): Altobelli est toujours le meilleur buteur de la compétition avec 56 buts. Cependant, ses centres ne lui apportaient pas de gloires et les gloires n’apportaient pas aux clubs dont il portait les couleurs.

Le troisième but de la finale de la 82e Coupe du monde en Allemagne de l’Ouest, si ce n’est pour aucune autre raison, représente la victoire du plus grand trophée mondial. A Brescia, il fait des étincelles avec Beccalossi et donc dans 1977 (Becca attendra encore un an avant de quitter les hirondelles), Spillo rejoint l’Inter Milan Fraizzoli qui, pour le donner à Bersellini, dépense une somme proche de un milliard et demi de lires – dont les quatre homologues remis à l’autre club lombard – qui valent immédiatement la première Coupe d’Italie remportée contre Napoli. Altobelli marque une (presque) décennie entière dans les Nerazzurri, avant de se disputer avec Trapattoni puis d’épouser le La Juventus en transfert gratuità l’âge de 33 ans. Quelques flèches à l’Inter, mais peu de choses pour un symbole de l’histoire de Nerazzurri que personne n’oubliera jamais.