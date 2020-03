Les grandes négociations d’Inter – 1995, Zanetti: footballeur, modèle Nerazzurri

Il y a de quoi écrire un livre. Et en fait, ils ont déjà écrit en abondance sur Javier Zanetti. Après l’avoir écrit dans son cœur, compte tenu de ses origines italiennes, il deviendrait capitaine et modèle définitif de l’équipe italienne la plus internationale qui soit. Inter de Moratti, vendu Dennis Bergkamp, ​​s’apprêtait à passer pour la première fois sur le marché. Paul Ince, Roberto Carlos, Salvatore Fresi, Benito Carbone et Maurizio Ganz arrivent. Le coup final manque, peut-être un peu de qualité. Le nom que la direction aime est celui du burrito Ariel Ortega, avant-centre de la rivière, mais cela coûte trop cher par rapport à l’âge (21 ans). Alors le repérage qu’il trouve dans l’avioncito recommence Sebastian Rambert, la pointe de l’Independiente (première équipe de Pupi), parrainée par l’ancien Nerazzurri Angelillo.

Ici aussi, le prix est élevé et pour faire l’opération il faut intégrer dans la figure, comme cela s’est souvent produit par le passé, un deuxième footballeur appartenant aux los diablos rojos. Il existe encore une clause sur Javi, enregistrée auprès de Banfield, qui le relie à son premier club. Le jeune talent de Buenos Aires a ensorcelé le président Moratti avec l’équipe nationale olympique, il se déclare immédiatement prêt à être transféré en Italie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Rambert et Zanetti se retrouvent dans les Nerazzurri pour un peu plus de dix milliards de lires. L’attaquant ne dure même pas six mois, le tracteur deviendra une légende. Il prendra le titre de joueur Inter avec le plus d’apparitions (858). Il sera le capitaine le plus titré de l’histoire de Nerazzurri avec 5 championnats, 4 coupes italiennes, 4 super coupes italiennes, 1 champion et 1 coupe du monde des clubs.