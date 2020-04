Les grandes négociations Hellas – 2008, Juanito Gomez: de C à A, un fils de Vérone

Il y a des histoires et des histoires. Il y a des exploits soudains et inattendus, mais frustrés par des paraboles descendant tout aussi rapides, comme des bougies dévorées par le vent. Nous sommes prédestinés à ce que le temps n’ait pas besoin de l’attendre, mais l’attaque, le détermine. Et puis il y a ceux qui sont obligés de prendre le chemin le plus difficile, le plus fatigant, mais à certains égards le plus gratifiant. C’est à cette dernière catégorie qu’il appartient Juanito Gómez, celui que l’apprentissage, le vrai, le vivait sur sa propre peau.

Juan Ignacio, originaire de Reconquista, est habitué à atteindre certains objectifs en effectuant des tours tordus et souvent épuisants. Le détachement de la mère patrie a lieu en 2004, lorsque le Frosinone de Ferentino l’amène en Italie pour récupérer ses os en Serie D. Cela prendra quatre ans et une expérience de faillite en B à Triestina au milieu, avant le début de Hellas Verona sur ses traces. Nardino Previdi, directeur sportif des Scaligeri, sonde la disponibilité de Triestina, attiré par les coups exhibés par le talent argentin lors du prêt à Bellaria. C’est l’ère de la copropriété, maintenant complètement dépassée, et l’accord est conclu sans obstacles particuliers: les Vénitiens ont d’abord obtenu la moitié de la carte de Juanito, prenant l’autre tranche l’année suivante.

La trajectoire du garçon de Reconquista, qui a grandi dans l’arsenal de Sarandí, persiste dans sa cyclicité presque obstinée. L’approche de l’univers de Véronèse est tiède, l’année suivante elle empire encore, à tel point que le Gialloblù en janvier le gare en prêt à Gubbio. Il y restera un an et demi. Ce qui semble à toutes fins utiles la pierre tombale de l’expérience peu propice à Hellas est en fait une étape rédemptrice: en Ombrie, Juanito trouve sa dimension idéale et se transforme, se complétant au niveau du football. D’ailier, il devient pilote, contribuant à la promotion en B de 2011.

Cet été-là, Vérone, rompant tout retard, le rappelle à la base. Et c’est là que l’étincelle commence: la relation se poursuivra, solide et inséparable, jusqu’en 2017. Dans les hauts et les bas entre A et B Juan vivra deux promotions, avec l’habillage tout sauf trivial de trente-sept centres, marqués en cent soixante-dix-huit apparitions .

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '1';

var titolo_art = 'Les grandes négociations d'Hellas - 2008, Juanito Gomez: de C à A, un fils de Vérone';

var section_art = 'Serie A';

var now = '22 avril à 16:29 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i