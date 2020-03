Les grands entretiens d’Atalanta – 2014, Papu Gomez: du vice-Bonaventura au capitaine

Les parcelles de marché sont bien sûr inévitables. Surtout lorsque le délai expire, où les entreprises recherchent toujours la surprise. Un scénario typique, vécu dès leAtalanta dans la saison 2014/2015. Premier jour de septembre, le marché ferme. Les Nerazzurri sont sur le point d’accueillir leur numéro 10, Giacomo Bonaventura. L’aventure du footballeur né en 1989 commence à partir de 2007/2008, après 135 apparitions avec le maillot de la Déesse il est temps de se dire au revoir. A Bergame, ce n’est pas encore le moment pour Gian Piero Gasperini, mais l’accord est sur le point de se conclure, ce qui va probablement changer l’histoire contemporaine de l’équipe.

Avec le départ de Bonaventura, les officiels de Nerazzurri recherchent un joueur aux caractéristiques similaires. Les options sont évidemment là, mais en Zingonie elles sont convaincues: tout est en marche Papu Gomez, l’Argentin veut quitter Metalist après une saison moins qu’excitante. À Catane, ils se souviennent de lui comme d’un joueur imprévisible qui inscrit également des buts. 111 apparitions avec les Etneans, mais seulement 18 buts marqués. Un peu, mais personne ne cherche le bombardier dans 25 centres par saison.

Le transfert de Bonaventura a été lent à arriver, tandis que Papu est arrivé à Bergame dans un silence général. Une affaire d’environ 5 millions d’euros, semble-t-il le coup de dernière minute, la panique s’achète comme on l’appelle en Angleterre. En attendant, “Jack” est courtisé par l’Inter, mais aussi par Milan. Au final, le numéro 10 choisit du côté de l’AC Milan, on parle aussi de larmes coulant après l’accord conclu. L’axe du marché se ferme, il est maintenant temps de planifier la prochaine saison. Personne ne peut l’imaginer – pas même le plus optimiste des fans d’Orobic – mais l’une des négociations les plus importantes de l’histoire d’Atalanta vient de se terminer.

Une porte est fermée, mais une porte s’ouvrira peu de temps après. Les deux premières années à Bergame ne sont pas parmi les meilleures en termes de placements, puis Gasperini arrive et Papu se transforme: d’un achat «silencieux» au capitaine, du numéro 10 au numéro 10. Gomez portera immédiatement la veste Diez, qui en Argentine – comme dans le monde entier – elle a une signification particulière. Six saisons, 223 apparitions et 53 buts. Mais surtout la qualification pour la Ligue des champions et le premier but dans la nuit des stars. L’Argentin de Buenos Aires fait que tout le monde tombe amoureux de Bergame, inévitablement, «baila con el Papu».