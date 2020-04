Les hôteliers des îles Canaries offrent aux îles le seul lieu de mettre fin à la Ligue

L’Association hôtelière et non hôtelière de Tenerife, La Palma, La Gomera et El Hierro, Ashotel offre les îles Canaries comme seul lieu pour la finale de la Liga, comme une mesure pour mettre fin à la compétition en contournant partiellement la pandémie de coronavirus. A travers un communiqué, les entrepreneurs hôteliers proposent l’Archipel comme une solution, comme pourrait l’être Rome pour la conclusion du championnat en Italie, un autre des pays les plus durement touchés par la propagation du virus.

04/08/2020

Agir à 14:26

CEST

SPORT.es

La Ashotel, a proposé à la Fédération espagnole de football (RFEF) et à la Ligue de football professionnel (LFP) d’étudier la possibilité de terminer les derniers jours de la saison aux Canaries, en première et deuxième division, et qui ont été affectés, Comme toute activité dans le pays, en raison de l’état d’alarme décrété le 14 mars par la pandémie mondiale de COVID-19.

Ashotel, la direction de l’hôtel des Canaries, a envoyé des lettres à Luis Rubiales y Javier Thebes, présidents des deux entités, pour étudier cette option sur un territoire insulaire et un peu plus isolé de la pandémie de coronavirus.

Le président de Ashotel, Jorge Marichal, a été adressée par lettre aux présidents de la Fédération et de la Ligue, Luis Rubiales y Javier Thebes de soulever la possibilité de mettre fin aux championnats de la ligue dans l’archipel dans les prochains mois, dès que l’état d’alerte et le confinement obligatoire des citoyens seront levés.

VOS RAISONS

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’association hôtelière de Tenerife soutient dans sa lettre pour défendre l’initiative, parmi elles, que l’état d’insularité et d’éloignement de la péninsule et du continent a été un facteur d’isolement qui a partiellement protégé les îles dans la propagation de la pandémie.

Soyez aussi une destination touristique de classe mondiale, avec plus de 15 millions de touristes reçus en 2019, avec une usine hôtelière et non hôtelière de qualité et très habituée à la gestion et au service des équipes sportives, ajoute également aux raisons, explique également la dirigeante de l’association hôtelière nationale.

Marichal souligne que si cette initiative se poursuit, contribuerait à la relance du secteur du tourisme dans les îles, véritable moteur de l’économie, ainsi que la réouverture progressive de certains établissements d’hébergement, fermés par arrêté ministériel depuis le 27 mars, et le retour de leur personnel.

Il est prévu, ajoute Ashotel, que toutes les parties bénéficient, tout en il cherche à revenir à une normalité progressive et que le sport contribue également à restituer des stimuli positifs à l’ensemble de la société.

INFRASTRUCTURES ET DOMAINES AGRÉÉS

L’association des employeurs ajoute que la qualité des infrastructures sportives et l’agrément des terrains de football existants offrent suffisamment d’espaces pour affronter les matchs en attente, en plus de centres performants pour la préparation physique des membres des équipes.

Selon Ashotel, le climat chaud des îles Canaries tout au long de l’année permettrait de ne pas soumettre les joueurs à des températures élevées dans les mois à côté de l’été.

Il allègue également que Les îles Canaries ont un réseau hospitalier privé, car il s’agit d’une initiative privée, avec plus de 2000 lits et des équipes professionnelles avec une présence dans les îles avec la plus grande population, qui peuvent superviser et répondre à toutes les exigences sanitaires des compétitions.

Ashotel prévoit que si la proposition pour la Fédération et la Ligue présente un intérêt, elle sera étendue à l’ensemble des îles Canaries, avec le soutien d’autres sociétés de gestion hôtelière des îles et de leur hébergement, et sera officiellement transférée aux administrations publiques compétentes.