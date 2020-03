Les huit joueurs en Europe avec plus de 10 buts hors de la surface depuis 2017-18

Lectures rapides

Les anciens joueurs de Manchester United et de Liverpool figurent parmi les meilleurs buteurs hors des sentiers battus dans les cinq meilleures ligues européennes depuis 2017-2018.

Seuls huit joueurs ont marqué plus de 10 buts hors des sentiers battus en Premier League, en Liga, en Serie A, en Bundesliga et en Ligue 1 à cette époque.

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qui est devant.

Nabil Fekir

L’homme qui est venu si près de rejoindre Liverpool est l’un des quatre joueurs à avoir marqué 10 buts hors des sentiers battus depuis 2017-18.

La majorité du meilleur travail de Fekir à cette époque est venue à Lyon, mais le milieu de terrain offensif a continué d’impressionner le Real Betis.

Ne regardez pas les fans de Liverpool 🤦‍♂️

Comment prendre un coup franc, par Nabil Fekir 🔥 pic.twitter.com/CyMvXu5rCP

– Objectif (@goal) 17 janvier 2019

Marcel Sabitzer

Le récent fléau de Tottenham, Sabitzer a marqué deux fois alors que RB Leipzig a éliminé les Spurs de la Ligue des champions avec un affichage dominant sur deux jambes.

Sabitzer est venu pour la première fois hors des sentiers battus, et il a marqué 10 de ces buts en Bundesliga depuis 2017-18.

Philippe Coutinho

Reconnu pour avoir coupé de la gauche sur son pied droit, la carrière de Coutinho ne s’est peut-être pas déroulée comme prévu depuis son départ de Liverpool pour Barcelone en janvier 2018, mais il a quand même réussi à produire quelques moments de magie.

🔥🔥🔥

Philippe Coutinho AIME un but hors des sentiers battus!

Classe pure, quelle grève 👏 pic.twitter.com/dHVPnkVcXd

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 16 avril 2019

Riyad Mahrez

Un nom surprise qui figurera peut-être sur cette liste, Mahrez n’est pas exactement connu pour ses finitions hurlantes mais a marqué 10 fois depuis l’extérieur de la surface depuis 2017-18.

Suso

Deuxième ancien joueur de Liverpool sur cette liste, Suso a marqué 11 buts hors des sentiers battus depuis 2017-18, dont le plus récent est venu pour son nouveau club Séville.

L’ailier a rejoint la tenue espagnole prêtée par l’AC Milan en janvier dans un mouvement qui deviendra permanent.

«Pendant mon séjour à Milan, j’avais trois présidents, divers entraîneurs et des dizaines de coéquipiers. On ne peut rien créer de solide quand tout change chaque année », a-t-il récemment déclaré à AS.

Dries Mertens

Également sur 11 buts, Mertens a connu une résurgence en fin de carrière en tant que dieu des buts à Napoli – allumant le papier tactile avec 34 buts dans toutes les compétitions en 2016-17.

Au milieu des troubles à Napoli au cours des 12 derniers mois, Mertens a été invité à quitter le club une fois son contrat expiré cet été, bien que des informations plus récentes suggèrent qu’il pourrait être prêt à prolonger son séjour.

Dries Mertens… Qu’est-ce que tu viens de faire?! 😱😱😱

Superbe objectif. 👏 pic.twitter.com/Lt2Iy7POOr

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 20 septembre 2017

Memphis Depay

Au niveau de Mertens et Suso à 11 ans, le décompte de Depay est d’autant plus impressionnant qu’il n’a pas joué depuis décembre en raison d’une grave blessure au genou.

Depuis qu’il a quitté Manchester United, Depay s’est révélé être l’un des joueurs les plus amusants d’Europe. C’est marrant comment ça se passe, innit.

Lionel Messi

Eh bien, qui d’autre allait-il être? Vingt-cinq buts hors des sentiers battus au cours des trois dernières années. Cela aide lorsque le coup franc est l’équivalent de la plupart des gens qui pénalisent.

* insérer des emoji de chèvre ici *

