Les idoles de Diego Maradona qui l’ont inspiré à ses débuts »Presse football

Samedi 18 avril 2020

Le «10» argentin historique a répondu à un défi sur Instagram où il a mentionné les joueurs qui ont motivé son développement en tant que footballeur pour devenir un emblème du football international. Cinq trasandinos et brésiliens complètent la liste des idoles de «Fluff».

Si vous interrogez un joueur sur ses idoles, il est très probable que le nom du crack historique argentin, Diego Maradona, apparaisse. Les États-Unis Pelusa ’est connu dans le monde entier pour son incroyable capacité de buteur, son contrôle du ballon et son coup de poing sur le terrain. Non seulement les Argentins le reconnaissent comme le “Dieu” du football et sa carrière se bat comme le meilleur dans l’histoire du “sport roi”.

Mais qui ont inspiré Maradona à devenir l’un des meilleurs footballeurs? On savait très peu de choses sur les idoles de crack trans-andines, mais récemment, il les a ouvertement évoquées lorsqu’il participait à un défi sur Instagram.

Interpellé par une autre icône du football mondial, le Gallois Ian Rush, le «10» emblématique de l’albiceleste a expliqué quelle était sa motivation dans sa jeunesse alors qu’il commençait sa carrière de footballeur.

Comme prévu, la liste est dominée par des compatriotes de Maradona: Ricardo Bochini, idole maximale de Independiente de Avellaneda, champion de 5 Copa Libertadores portant consécutivement le «10» des «Red Devils». Un autre Argentin est Norberto Alonso, un milieu de terrain emblématique de River Plate, où il a remporté 6 ligues argentines et un Libertadores.

La liste continue avec Daniel Alberto Passarella, le «Kaiser» a partagé le terrain avec Maradona, remportant la Coupe du Monde en ’78 et ’86 avec le maillot argentin. Ángel Clemente Rojas, idole de Boca Juniors et «golden boy», attaquant qui a remporté cinq championnats nationaux avec les «xeneizes».

Un autre de l’équipe «bleu et or», Óscar Pianetti, attaquant qui a également joué pour Colo Colo en 1975. Et pour terminer la liste, le seul Brésilien qui était l’idole de Maradona, Roberto Rivelino, partenaire de Pelé et ancien milieu de terrain de «Verdeamarela». champion du monde en 1970 et 78. Rivelino se démarque par sa qualité dans les passes et ses coups avec le ballon arrêté.