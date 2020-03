Les idoles maximales du Real Madrid à travers son histoire

1. Alfredo Di Stefano

Le joueur qui a complètement changé le monde du football, le premier homme qui a rendu le Real Madrid grand et l’a élevé au sommet du sport. Don Afredo Di Stefano a défendu le maillot blanc pendant onze saisons, a conquis les cinq premières Coupes d’Europe, a été la référence pour toute une génération de footballeurs et l’idole des suivants.

2. Paco Gento

La «Galerna del Cantábrico» était le meilleur partenaire de l’Argentine dans ces premières années d’or du Real Madrid. Sa carrière au club s’est étendue au fil du temps, ce qui lui a permis de soulever également la sixième Coupe d’Europe, devenant le seul footballeur à réaliser un tel exploit, un mérite qu’il conserve encore. Gento était le deuxième à bord de Di Stefano et le leader après son départ.

3. Ferenc Puskás

Il a été appelé “Cañoncito Pum” en Espagne pour son grand tir du pied gauche et a été choisi par la FIFA comme “Meilleur buteur du siècle”. Puskás est arrivé au Real Madrid en 1958 et après huit saisons, 262 matchs, 242 buts, un Ballon d’Or et plusieurs autres trophées, il a dit au revoir au football en 1966. Idole de Madrid et du football mondial, tout le monde n’a pas de prix avec son nommer le meilleur objectif de l’année.

4. Juan Gómez «Juanito»

L’attaquant de Malaga a porté le maillot du Real Madrid pendant dix saisons, faisant partie de la génération avant la «Quinta del Buitre» et étant l’une des références de l’équipe au départ. À son actif, cinq championnats de ligue et deux Coupes UEFA s’ajoutent à une légende forgée dans les retours et perdue dans l’accident de la circulation qui lui a coûté la vie. Un mythe dont le Real Madrid se souvient chaque minute 7 avec la fameuse “Illa, illa, illa, Juanito wonder!”.

5. Emilio Butragueño

Le “ Vautour ” a succédé à “ Juanito ” en tant que leader du Real Madrid avec une grande génération de footballeurs qui ont brillé en Castille et ont augmenté en même temps. Butragueó a fait ses débuts en 1984, il a passé onze saisons dans la première équipe, a atteint 15 titres, est devenu un homme et a laissé sa place, littéralement, à un jeune Raúl qui a été appelé à diriger l’équipe au nouveau siècle.

6. Fernando Hierro

Entre Butragueño et Raúl, partageant des costumes pendant de nombreuses années avec les deux, la personne en charge de diriger l’équipe du milieu de terrain ou du centre de l’arrière était le joueur de Malaga qui a porté la chemise blanche pendant 14 saisons. Participant aux succès de la «Quinta del Buitre» et des «Galacticos», Hierro était un autre de ces hommes que Madrid n’oublierait jamais pour son service au club.

7. Raúl González Blanco

Sans aucun doute l’idole des dernières générations de fans de Madrid, une référence qui a défendu le maillot du Real Madrid mieux que quiconque et un capitaine pas comme les autres. Raúl a réussi à diriger le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, du Real Madrid et de l’équipe nationale espagnole, et après 16 saisons et 16 titres, il a quitté le club pour entrer dans l’histoire à Schalke 04, Al-Sadd et NY Cosmos. Coïncidence ou non il est le numéro 7 sur cette liste d’idoles.

8. Iker Casillas

Quelques années plus tard, Raúl a rejoint la première équipe, également de l’équipe des jeunes, qui pour beaucoup est le «meilleur gardien de but» de l’histoire. Casillas est devenu un homme en finale de la «neuvième» quand il a dû soutenir l’équipe après la blessure de César et depuis lors, personne n’a pu le retirer du but blanc, jusqu’à l’arrivée de Mourinho. En 2015, il a dit au revoir au Real Madrid en pleurant, avec une voix brisée et en précisant que “partout où je vais, je continuerai de crier Hala Madrid!”

9. Zinedine Zidane

Le Français était la référence des «Galacticos» depuis qu’il portait le maillot du Real Madrid en 2001. Zidane a pris le centre du peloton pour changer le jeu de l’équipe et le ramener au sommet en 2002 avec l’un des buts les plus mémorables de l’histoire du club, celui du «Ninth». Cinq ans plus tard, plus tôt que quiconque aurait voulu, il a décidé de raccrocher ses bottes. La carrière du gaulois s’est poursuivie lorsqu’il a pris les rênes du banc pour soulever trois Ligue des champions consécutives et continue de croître.

10. Sergio Ramos

Le camero a partagé des costumes pour un seul cours avec Zidane, mais il est toujours là. Le Français est revenu pour reprendre le banc et le garçon venu de Séville est un homme qui a remporté le brassard de capitaine et la direction d’un des clubs les plus exigeants de la planète. Quinze saisons en tant que joueur du Real Madrid, Ramos remplit ce cap et continue de quitter sa peau pour le bouclier.

11. Cristiano Ronaldo

Le Portugais a été le dernier à arriver, mais il a rapidement gagné l’affection de tous les stands, qui a été gagnée sur la base des objectifs. Cristiano Ronaldo a été le grand leader de l’équipe au cours des dernières années d’or du Real Madrid, celles des quatre champions en cinq ans, et est devenu le plus digne successeur du “ 7 ” que Raúl lui a donné après son départ. Luso a dépassé l’espagnol dans tous les records et est devenu l’une des grandes légendes de Madrid.