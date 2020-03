Les institutions espagnoles insistent: “Nous trouvons un moyen de ne pas laisser arriver les fans d’Atalanta”

Le gouvernement espagnol, le ministère de la Santé et le ministère espagnol des Sports, explique Superdeporte, font tout leur possible pour que les supporters de l’Atalanta ne soient pas à Valence le 10 mars pour le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La raison est évidemment la propagation du Coronavirus dans la région de Bergame, comme confirmation Fernando Simon, directeur du ‘Centro de Coordinacion de Alertes y Emergencias sanitaris de Salud Publica’ et coordinateur de l’activité contre COVID-19: “Nous travaillons sur ces aspects avec le ministère des Sports et avec les institutions internationales. À mon avis, le fait est dangereux qu’un peuple qui ne peut pas se rassembler dans la région dans laquelle il vit se rassemblera loin de son lieu de résidence. Cela n’a aucun sens. Lorsqu’il y a des mouvements de personnes qui viennent de régions où ils ne peuvent pas se rencontrer, il faut réfléchir à deux fois avant de les réunir ici. Comment le problème est-il résolu? Je ne suis pas du ministère des Sports, mais je dirais que nous devons être prudents avec les fans qui viennent des zones à risque du nord de l’Italie, nous devons trouver un moyen de ne pas les laisser venir “, a-t-il déclaré à La Sexta.