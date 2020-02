“Les jeunes font partie intégrante du projet. Avec les institutions …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Hier, leUS Savoy a introduit un nouveau membre de son personnel exécutif, le dr. Ciro Sarno fait partie de la société Oplontine avec la charge de Président d’honneur du secteur jeunesse et il s’occupera également de la gestion des relations avec les institutions.

RÔLE TRÈS PRÉCIS, MISE À NIVEAU HORS TERRAIN

Actuellement Sarno est conseiller à la municipalité de San Giorgio a Cremano, dans le passé, il était conseiller de la ville métropolitaine de Naples, fortement souhaité par le président Alfonso Mazzamauro, il a immédiatement précisé son rôle dans la société: «Je travaillerai aux côtés du directeur général Rais pour quoi cela concerne le secteur de la jeunesse, nous devrons grandir main dans la main avec la première équipe même si les objectifs et les délais sont clairement différents. – souligne Sarno – je mets mon professionnalisme à la disposition de l’entreprise, je gérerai également les relations avec les institutions et essaierai d’accélérer si possible certaines situations. J’ai déjà parlé avec Alfonso et Renato Mazzamauro, il n’est pas facile de trouver des gens qui investissent du temps et des ressources dans le sport de manière aussi sérieuse et professionnelle, donc je pense que l’administration ne peut que les aider dans cette voie “.

PASSION CROISSANTE

Une relation qui vient de loin: «Le Président m’a envoyé la passion de la Savoie, avant même ma nomination j’ai suivi la plupart des races internes des blancs, je crois aussi que travailler avec passion est fondamental. Pour moi, c’est une fierté de partager une telle expérience avec Mazzamauro et avec des professionnels comme Rais et Mignano “.