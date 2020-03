Les JO de Tokyo reportés à 2021: détails

Une décision évidente mais qui, compte tenu des nombreux intérêts économiques en jeu, a été lente à arriver, mais finalement le fonctionnaire est arrivé: les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020 ont été reportés à 2021.

Dans la note officielle de CONI, tous les détails du choix adopté par la Comité International Olympique:

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, et le Premier ministre du Japon, Abe Shinzo, ont tenu une téléconférence ce matin pour discuter de l’environnement en constante évolution en relation avec COVID-19 et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ils ont été rejoints par Mori Yoshiro, président du comité d’organisation de Tokyo 2020; le ministre olympique, Hashimoto Seiko; Le gouverneur de Tokyo, Koike Yuriko; le président du comité de coordination du CIO, John Coates; Le directeur général du CIO, Christophe De Kepper; et le directeur exécutif des Jeux Olympiques du CIO, Christophe Dubi.

Le président Bach et le Premier ministre Abe ont exprimé leur inquiétude commune face à la pandémie mondiale COVID-19 et aux conséquences qu’elle entraîne dans le monde, ainsi qu’aux effets qui en découlent de la préparation des athlètes mondiaux aux Jeux.

Lors d’une réunion très amicale et constructive, les deux dirigeants ont salué le travail du Comité d’organisation de Tokyo 2020 et ont noté les grands progrès accomplis au Japon pour lutter contre le COVID-19.

La propagation sans précédent et imprévisible de l’épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde. Hier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19 “s’accélérait”.

Il y a actuellement plus de 375 000 cas enregistrés dans le monde et dans presque tous les pays et leur nombre augmente d’heure en heure.

Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd’hui par l’OMS, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les XXXIIes Jeux olympiques de Tokyo devraient être reprogrammés à une date ultérieure à 2020, mais au plus tard à l’été. 2021, pour protéger la santé des athlètes, de tous les participants aux Jeux Olympiques et de la communauté internationale.

Les dirigeants ont convenu que les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient représenter une lueur d’espoir pour le monde en ces temps difficiles et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au bout du tunnel où le monde se trouve actuellement. Par conséquent, il a été convenu que la flamme olympique restera au Japon. Il a également été convenu que les Jeux conserveront le nom de Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.