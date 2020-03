Les joies et les peines de Balotelli. Le juge l’a acquitté: “Ce n’était pas un viol à Nice”. Mais avec Brescia c’est déjà fini | Primapagina

Joies et chagrins, comme toujours dans ma carrière. Mario Balotelli il a toujours été au centre des débats pour sa performance sur le terrain et pour ses attitudes à l’extérieur dans des hauts et des bas d’émotions conflictuelles. Au cours de la dernière année également avec le Brescia les données ont été confirmées et aujourd’hui, sur et en dehors du terrain, des nouvelles positives pour le présent et un autre négatif pour l’avenir sont arrivés pour lui.

JE N’ÉTAIS PAS VIOLÉ – Le positif concerne l’accusation de viol présenté par une jeune fille de Vicence qui l’avait amené devant les tribunaux et qui se préoccupait de l’époque de son expérience à Nice. L’accusation était lourde, mais comme le rapporte le Corriere dello Sport jugée non crédible par le procureur de la République de Brescia, Barbara Benzi, qui a signé la demande de dépôt des poursuites contre l’agresseur pour violences sexuelles.

BRESCIA EST TERMINÉ – Si du point de vue judiciaire on peut parler d’une fin heureuse pour Balotelli, il n’y aura pas de résultat tout aussi satisfaisant pour le côté sportif. Mario et Brescia sont de plus en plus distants, voire désespérément plus distants à tel point que, comme le rapporte le Corriere della Sera, son adieu à la fin de la saison est maintenant annoncé malgré le contrat de trois ans signé en début d’année. La relation avec les fans est effilochée et celle avec le club compromise. En effet, les distances se sont encore aggravées ces dernières semaines lorsque, hors du contrôle du club, Balotelli s’est laissé aller sur les réseaux sociaux dans un comportement effréné et des déclarations qui ont agacé Cellino et le club. Où ira-t-il? Difficile à savoir aujourd’hui, les contacts avec Galatasaray sont rompus, mais qui se concentrera une fois de plus sur le talent de plus en plus fané de l’attaquant?