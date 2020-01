Les joueurs anglais seront hors UE

Ce 31 janvier 2020 entrera dans l’histoire quand ce soir à 23 heures, heure britannique le départ définitif du Royaume-Uni de l’Union européenne prend effet. Un découplage qui aura un impact immédiat sur le monde du footballpour les deux Joueurs britanniques qui jouent ou pourraient atteindre la ligue espagnole comme ceux Les joueurs espagnols qui veulent tenter leur chance en Premier League.

31/01/2020 à 10h30

CET

Ramón Fuentes

AFFECTION EN ESPAGNE

En ce qui concerne le Compétition professionnelle espagnole, ces joueurs qui jusqu’à présent étaient sous la même considération que le reste des joueurs de la communauté qui participent au football professionnel espagnol, sera considéré comme une communauté supplémentaire. Ici, nous devons distinguer entre footballeurs qui militent déjà dans notre ligue à l’égard de ceux qui arriveront dans le futur.

En ce qui concerne le premier, et où sont les acteurs comme le Welsh Gareth Bale, le Trippier anglais ou le Scot Burke, ils peuvent continuer comme jusqu’à présent conformément aux dispositions du gouvernement espagnol pour les citoyens du Royaume-Uni. Pendant la période de transition – du départ jusqu’au 31 décembre 2020 -, les Britanniques qui vivent en Espagne conserveront leur condition.

Une fois finalisé, l’accord de retrait signé avec l’UE prévoit qu’ils conserveront leurs droits de séjour, de travail, d’études et de sécurité sociale. Pour cela ils devront être enregistrés comme étrangers et le gouvernement a fixé une période maximale jusqu’à ce même 31-D.

À partir de cette date, ils seront sous le même cadre communautaire supplémentaire. Un verrou sans aucun doute pour les clubs qui ont fixé leurs intérêts sur les joueurs britanniques qui occuperont l’un des trois sièges communautaires supplémentaires autorisés par la Ligue espagnole dans ses accords de coordination avec l’AFE et la RFEF. Une période de transition qui mettra fin à l’accord existant à partir du 1er janvier 1973.

CONSEQUENCES DANS LA PREMIÈRE LIGUE

Et puis il y a l’impact que le Brexit aura sur la Premier League, considérée comme la meilleure ligue du monde. Les Joueurs de l’UE, parmi lesquels les Espagnols, sera sous le cadre d’acteurs extérieurs au Vieux Continent et qu’ils sont soumis à une norme très définie pour obtenir un visa qui les autorise à jouer dans la ligue anglaise, écossaise, galloise, etc.

Comme ça Le cadre actuel pour les joueurs non membres de l’UE déclare que seuls ceux qui ont joué au moins 30% des matchs avec leur sélection peuvent signer un contrat au cours des deux dernières années avant l’accord. Ça arrive à condition que le pays d’origine figure dans les dix premières positions du classement FIFA. Si le pays a entre 11 et 20 ans, il doit avoir joué 45% des matchs avec sa sélection; entre 21 et 30, 60%; et à partir de 30 ans, 75 pour cent.

Plus de 150 joueurs européens actuellement actifs en Premier, dont les Espagnols, seront touchés par cette situation. En fait, les joueurs espagnols qui militent sur les îles comme Mata, Bellerín, Marcos Alonso, Pedro, Azpilicueta ou Ander Herrera ne remplissent aucune de ces conditions. En cette période d’incertitude, il est considéré que cette réglementation ne s’applique pas aux joueurs ayant un contrat valide, respectant la durée de celui-ci ou même que les acteurs communautaires résidant aux Îles au 31 décembre 2020 puissent continuer à travailler et vivre comme actuellement selon l’accord de retrait signé avec l’Union européenne.

Dans cette situation où les joueurs de l’UE devront obtenir un permis de travail et de séjour comme cela s’est produit jusqu’à présent avec des joueurs venant de l’extérieur du Vieux Continent, La réduction du quota de joueurs venant de l’extérieur des îles que la Premier League veut imposer s’ajoute également, passant des 17 autorisés jusqu’à présent à une limite de 12 dans le futur. À l’heure actuelle, environ 70% sont des acteurs locaux et les autres font foi hors de leurs frontières.

Un Brexit qui aura également unn impact direct sur la stratégie de recrutement de jeunes talents. La FIFA autorise uniquement le transfert de joueurs âgés de 16 à 18 ans dans l’Espace économique européen, formé des pays de l’UE, ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. À l’heure actuelle, il n’y a pas de feuille de route alternative pour le Royaume-Uni à intégrer dans telle ou telle formule dans laquelle il est intégré jusqu’à minuit le vendredi 31 janvier.

Maintenant nous devons savoir quel impact économique et potentiel le Brexit aura en Premier League et son statut actuel ainsi que la Ligue espagnole dans son duel avec la ligue anglaise peuvent être favorisés en approchant l’état actuel de la compétition anglaise.