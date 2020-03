Les joueurs Betis pour un #BetisEnCasa

Certains joueurs de verdiblancos ont utilisé les réseaux sociaux pour informer leurs fans du temps de quarantaine.

Il est temps de rester à la maison.

Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement espagnol et l’état d’alerte décrété hier après-midi obligent les citoyens espagnols à suivre strictement les directives de l’État.

Je rejoins #BetisEnCasa. Temps de tranquillité, de respect et de civilité. Je vous encourage tous à faire votre part et à rester à la maison. Pour vous et pour tout le monde. #YoMeQuedoEnCasa #quedateEnTuCasa https://t.co/9jDcUFoDJc pic.twitter.com/URdNCpKmah

– Marc Bartra (@MarcBartra) 13 mars 2020

Parmi tout ce que nous allons obtenir. Écoutons les indications qu’ils nous donnent. https://t.co/ktiiCPqZPq

– Joaquín Sánchez (@joaquinarte) 13 mars 2020

C’est pourquoi certains acteurs, conscients de son influence sur les réseaux sociaux, ont décidé d’utiliser cette arme pour aider dans la lutte pour sensibiliser les citoyens à rester chez eux.