Les joueurs de Barcelone que l’Inter veut pour Lautaro Martínez: Nelson Semedo et Carles Aleñá pourraient entrer dans l’opération

En période de coronavirus, l’accent est mis aujourd’hui sur le retour des clubs aux activités. Mais aussi, avec le marché du pass au coin de la rue, plusieurs équipes réfléchissent déjà à des renforts.

L’un d’eux est Barcelone, qui a eu un dossier dans Lautaro Martinez et pourrait l’intégrer dans le prochain marché ou à la fin de l’année. Bien qu’il y ait eu des discussions (et beaucoup) sur ce qui pourrait être le plus gros transfert de l’année, la vérité est que l’Inter et le club espagnol restent prudents.

La presse italienne, cependant, continue de donner quelques détails sur l’opération et a maintenant assuré que l’équipe italienne chercherait à ce que dans la vente, il y ait, en plus de l’argent, des joueurs de football impliqués.

Ponctuellement, La Gazzetta dello Sport a déclaré que l’ailier portugais Nelson Semedo (partant à Barcelone) et le milieu de terrain Carles Aleñá (prêté au Betis) sont ceux visés par la direction de l’Inter. Alors que le premier est évalué à 32 millions d’euros, le second est évalué à 18 millions.

Pour l’instant, il faudra attendre de voir si les versions sont confirmées. La clause de sortie de Lautaro Martínez est de 111 millions d’euros bien que, en raison de la crise économique provoquée par la pandémie, il soit très probable que Barcelone ajoute des footballeurs à son équipe dans le cadre du paiement de l’attaquant argentin de 22 ans. Sera-t-il donné?