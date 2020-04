Les joueurs de Chelsea ne prendront pas de réduction de salaire

Londres, ANGLETERRE – 8 mars: une vue générale de Stamford Bridge avant le match de Premier League entre Chelsea et Everton à Stamford Bridge le 8 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Tony McArdle / Everton FC via .)

Après toutes les discussions, il s’avère que les joueurs de Chelsea ne bénéficieront pas d’une réduction de salaire après tout. Le club a annoncé samedi une mise à jour pour la première équipe, l’équipe féminine, le personnel occasionnel et d’autres concernant la rémunération, mais la réduction de salaire de la première équipe, ou son absence, est la plus grande surprise.

Le salaire des joueurs ne sera pas réduit à Chelsea

Déclaration de Chelsea

Dans la déclaration via le site Web du club, les Bleus ont déclaré: “Pour le moment, la première équipe masculine ne contribuera pas financièrement au club et le conseil d’administration a plutôt ordonné à l’équipe de concentrer ses efforts sur le soutien d’autres causes caritatives.”

Un organisme de bienfaisance, en particulier, que les joueurs soutiennent est la Players Together Initiative, organisée par le capitaine de Liverpool Jordan Henderson. L’argent que les joueurs contribuent ira directement au financement du NHS pendant la pandémie de coronavirus.

Cela a été l’épée à double tranchant en ce moment en ce qui concerne la baisse des salaires des joueurs et le débat sur le congé. Si les joueurs subissent une baisse de salaire, ils ont moins à faire à un organisme de bienfaisance, mais si les joueurs n’acceptent pas de baisse de salaire ou de report, cela met le club sous une pression financière plus importante à ce moment unique et, Dieu nous en préserve, pourrait être forcé éteindre.

Un autre problème qui se pose aux clubs et aux joueurs est que si le personnel du club a été mis en congé parce que le club ne peut pas faire de paie, les joueurs devraient également prendre une réduction de salaire. Ils ont les salaires les plus élevés du club et réduire leurs salaires permet d’économiser plus que de réduire les salaires du personnel occasionnel. Si les joueurs subissent une baisse de salaire, qui pour certains joueurs pourrait atteindre des dizaines de milliers ou des centaines de milliers par semaine, cela signifie que le gouvernement britannique ne percevra pas autant de recettes fiscales. Par conséquent, cela nuit au NHS.

Peu importe de quel côté vous vous retrouvez pour l’un ou l’autre problème, vous n’avez pas non plus de choix faciles sans compromis.

Pour Chelsea, le salaire complet avec les dons des joueurs individuels a gagné et a fonctionné le mieux.

Décision surprise

Il est choquant de constater que les joueurs de Chelsea ne bénéficieront pas d’une réduction de salaire, car les rapports publiés plus tôt dans la semaine suggéraient différemment. À l’époque, le capitaine du club, Cesar Azpilicueta, avait entamé des négociations avec le conseil d’administration en tant que représentant des joueurs, et les joueurs étaient sur le point d’accepter une réduction de 10%.

Cependant, aucun calendrier pour la réduction de salaire n’a été signalé. Donc, peut-être que Chelsea et les joueurs n’étaient pas si proches d’un accord après tout, et les négociations ont échoué suffisamment tôt pour que même «échouer» soit une description trop dure.

Mais dans un dernier tour, le Daily Mail dit que le club tentera à nouveau de parvenir à un accord en quelque sorte avec les joueurs.

Comme tout le reste en ce moment, personne ne sait; c’est juste un jour à la fois en ce moment.

