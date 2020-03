“Les joueurs de football en Angleterre traités comme des cobayes”

Wayne Rooney sans freins. L’attaquant de Comté de Derby il écrit dans le Times, accusant les institutions britanniques d’avoir tiré une corde trop serrée, a son mot à dire sur la question coronavirus.

“C’est un sport, c’est juste un sport”

“Après la réunion extraordinaire, le bon choix a finalement été fait. Jusque-là, il semblait presque que les footballeurs en Angleterre étaient traités comme des cobayes. Le reste du sport, le tennis, la Formule 1, le rugby, le golf et le football dans d’autres pays, s’arrêtait, alors qu’on nous disait de continuer. Mes coéquipiers et moi nous sommes entraînés jeudi dernier en attendant le discours de Boris Johnson. Heureusement, le football a finalement fait le bon choix. Nous avons dû mettre fin à la saison. Certaines personnes ne seront pas heureuses mais dans ce cas, le football doit être mis en arrière-plan. C’est un sport, c’est juste un sport. “

Et en conclusion: «Si la vie des gens est en danger, cela doit venir en premier, que vous soyez sur le point de remporter le titre ou que vous tentiez d’entrer en Europe ou d’éviter la relégation. Nous serons heureux de jouer jusqu’en septembre si la saison se prolonge jusque-là. Si oui, qu’il en soit ainsi. C’est notre travail. Tant que nous savons que nous jouons en sécurité et dans un environnement sûr pour les spectateurs, nous jouerons. La prochaine Coupe du monde aura lieu au Qatar en 2022 entre novembre et décembre: nous pourrions donc profiter de cette situation pour terminer la saison en cours d’ici la fin de l’année et entamer les deux prochaines en hiver. Cela rendrait la grande date meilleure. “