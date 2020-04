Les joueurs de Leipzig abandonnent une partie de leur salaire pour soutenir

Les joueurs de Leipzig ont renoncé à un pourcentage à deux chiffres de leur salaire Pour protéger les employés du club de Bundesliga lors de la crise des coronavirus, l’équipe allemande rapporte dans un communiqué.

04/01/2020 à 16:39

CEST

Un grand nombre de clubs de Bundesliga ont pris des mesures similaires, comme la Juventus Turin et le FC Barcelone, la Serie A italienne et la Liga espagnole Santander. “En équipe, nous voulons apporter notre contribution. Beaucoup de gens perdent leur emploi ces jours-ci ou doivent travailler à temps partiel. En équipe, bien sûr, nous sommes heureux que cela ne soit pas nécessaire à RB Leipzig jusqu’à présent et nous voulons aider à le garder ainsi“a déclaré le capitaine du club, Willi Orban, dans un communiqué publié ce mercredi.

Le club de Bundesliga, soutenu par Red Bull, ha suivi les traces d’une autre équipe parrainée par la boisson énergisante, l’Autrichien Red Bull Salzburg, dans ce geste de solidarité du personnel avec le reste des travailleurs de l’entité. “Dans la situation actuelle, c’est un bon signe important pour notre équipe. Cela montre qu’en ces temps, nous sommes unis en tant que club pour affronter ensemble cette phase critique”, a déclaré le directeur sportif de Leizpig, Markus Kroesche.

La Bundesliga est suspendue jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de COVID-19.