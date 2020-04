Les joueurs de MK Dons acceptent le report du salaire d’avril

Londres, ANGLETERRE – 17 mars: vue générale à l’extérieur du stade MK, domicile de Milton Keynes Dons le 17 mars 2020 à Milton Keynes, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

Les joueurs de la Ligue 1, MK Dons, ont accepté «unilatéralement» de reporter 25% de leur salaire d’avril à la suite de la pandémie de coronavirus. Les finances du football étant durement touchées, en particulier dans les échelons inférieurs de la Ligue de football, les Dons sont les derniers d’une série de clubs à annoncer les mesures qu’ils prennent pour lutter contre ce qui leur est lancé.

Les joueurs de MK Dons conviennent d’un report de salaire

Mesure supplémentaire

Le club avait déjà confirmé beaucoup plus tôt dans la chronologie de cette pandémie, en mars, en fait, que le personnel non joueur serait mis en congé pour congé. Cela permettrait au club de profiter du programme gouvernemental de conservation des emplois contre les coronavirus, permettant au personnel de recevoir 80% de ses revenus jusqu’à 2 500 £.

Le fait que des joueurs acceptent de reporter leur salaire constitue donc une mesure supplémentaire. Cela a toujours été probable, cependant, car de nombreux clubs doivent examiner leurs finances au jour le jour.

Le président du club, Pete Winkelman, a eu du mal à cacher sa fierté envers les joueurs, qui, selon lui, ont “fait preuve de solidarité” avec tout le personnel non joueur du club.

Il s’est entretenu avec les médias locaux lundi après-midi, et les citations de cette interview publiées sur le site Web du club se lisent comme suit: «Avec les joueurs, ils sont dans une position légèrement différente car ils sont sous contrat à durée déterminée et nous ne parlons pas d’argent de Premier League. ici. Ils n’ont que 10 à 15 ans de potentiel de gain dans leur carrière, n’oubliez pas.

«Pour certains, il leur restera seulement quelques semaines sur leur contrat et il se peut que ce soit la dernière qu’ils gagnent en tant que footballeurs professionnels ou qu’ils ne gagneront plus jamais ce type d’argent. C’est pourquoi je pense que le report est la bonne chose à faire dans le cas des joueurs.

«Trop de pression est exercée sur les joueurs pour faire ceci ou cela. Ils ont tous signé des contrats et même si ce n’est absolument pas de notre faute ce qui s’est passé, ce n’est certainement pas de leur faute non plus. »

