Les joueurs de Mönchengladbach ont accepté de renoncer à une partie de leur salaire

Jeudi 19 mars 2020

L’équipe de quatrième place en Bundesliga n’a pas refusé de réduire son salaire en raison de la suspension du football en raison du coronavirus. Cette mesure représente pour le club une économie d’environ un million d’euros par mois pour le Borussia Mönchengladbach.

Avec la suspension du football dans différentes parties du monde, il n’est pas rare que les clubs voient leurs bénéfices baisser par rapport à une saison normale. De même, les joueurs du Borussia Mönchengladbach ont accepté de renoncer à une partie de leur salaire pour aider le club.

“Je suis très fier des joueurs. Ils sont avec le Borussia dans les bons et les mauvais moments. Je voulais redonner quelque chose au Borussia et avec lui aussi aux supporters qui nous soutiennent », a déclaré le directeur sportif du club, Max Eberl.

Mais non seulement l’équipe de footballeurs a pris la mesure, mais Eberl lui-même, ainsi que l’entraîneur Marc Rose et l’ensemble du personnel d’entraîneurs, ont également accepté la réduction de salaire.

La mesure représente pour le club une économie d’environ un million d’euros par mois, afin que l’institution puisse maintenir les revenus et les emplois des autres employés du club.

“L’objectif du Borussia Mönchengladbach est de surmonter la crise des coronavirus et de le faire sans avoir à faire de licenciements”, a déclaré le directeur financier de Gladbach, Stephan Schippers, qui voit une image plus compliquée si vous ne pouvez pas jouer à nouveau et que vous perdez des revenus. de la télévision.